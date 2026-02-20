Παναιτωλικός: Με πολλές απουσίες στο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχει δύο σερί νίκες και το Σάββατο (17:00) δοκιμάζεται κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Παναιτωλικός που μετράει δύο σερί νίκες στη Stoximan Super League το Σάββατο (17:00) παίζει στο Καραϊσκάκη με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που κέρδισε εκτός έδρας με 4-1 την ΑΕΛ και εντός με 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης κατεβαίνει με πολλές και σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό. 

Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Μπουχαλάκης, Μανρίκε και οι τραυματίες Αγκίρε, Σατσιά, Μαυρία. Απόντες, ενώ  εδώ και καιρό είναι εκτός οι  Γαλιάτσος, Στάγιτς, Λουίς.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Ματσάν, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.



