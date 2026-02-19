Σάλος με live μετάδοση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι είχε πιει πριν βγει στον αέρα

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Καρλ Στεφάνοβιτς, την υποστήριξε άμεσα, λέγοντάς της να μην ανησυχεί καθόλου. Παράλληλα, στελέχη της τηλεόρασης τόνισαν ότι δεν υπάρχει λόγος απόλυσης, καθώς ήταν ένα ανθρώπινο λάθος χωρίς προσβλητικό περιεχόμενο.Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, ήρθε από τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της:«Είμαι με την Ντάνικα! Μπράβο της! Βρίσκεται στην Ιταλία, θα ήταν κουρασμένη, υπάρχει και η διαφορά ώρας. Ήθελε να γιορτάσει [τις επιτυχίες της Αυστραλίας]. Δεν τρέχει τίποτα!»Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αυστραλία διανύει τους πιο επιτυχημένους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της ιστορίας της (3 χρυσά, 2 ασημένια, 1 χάλκινο), με τη Mason να καταγράφει το πανηγυρικό κλίμα τις προηγούμενες ημέρες, μεταδίδοντας ρεπορτάζ μέσα από νυχτερινά κέντρα όπου γιόρταζαν οι αθλητές.Μετά το τέλος των υποχρεώσεών της στην Ιταλία, η δημοσιογράφος αναμένεται να ταξιδέψει στο Λας Βέγκας, όπου στις 28 Φεβρουαρίου θα καλύψει την έναρξη της σεζόν για το πρωτάθλημα ράγκμπι (NRL).