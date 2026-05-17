Το νέο στοίχημα Πιερρακάκη για το χρέος
Πώς η Ελλάδα επιχειρεί να «σβήσει» νωρίτερα τα δάνεια των μνημονίων - Μόνο από τη φετινή πρόωρη αποπληρωμή των 6,9 δισ. ευρώ η Ελλάδα θα εξοικονομήσει περίπου 200 εκατ. ευρώ σε τόκους και θα μείωσει το δημόσιο χρέος κατά περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ
Με όπλο τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, την υπεραπόδοση της οικονομίας και τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, η κυβέρνηση επιχειρεί φέτος να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη μείωση του δημόσιου χρέους, εφαρμόζοντας μια στρατηγική που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητη για την Ελλάδα: πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών δανείων δισεκατομμυρίων ευρώ, πολύ πριν από τις κανονικές ημερομηνίες λήξης τους.
Το νέο μεγάλο στοίχημα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη είναι διπλό: από τη μία πλευρά να περιοριστεί ακόμη πιο γρήγορα ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ και από την άλλη να μειωθεί δραστικά το κόστος εξυπηρέτησης των επόμενων δεκαετιών, εκμεταλλευόμενος την καλύτερη εικόνα της οικονομίας και την αυξημένη εμπιστοσύνη των αγορών προς την Ελλάδα.
Πρόκειται για το γνωστό Greek Loan Facility (GLF), δηλαδή το διακρατικό δάνειο ύψους 52,9 δισ. ευρώ που χορηγήθηκε το 2010 από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης. Από το συγκεκριμένο πακέτο η Ελλάδα έχει ήδη αποπληρώσει 21,17 δισ. ευρώ και με τη νέα καταβολή των περίπου 7 δισ. ευρώ το ποσό που θα έχει εξοφληθεί θα φτάσει στα 28,17 δισ. ευρώ. Με απλά λόγια, μέσα σε πέντε χρόνια η χώρα θα έχει αποπληρώσει περισσότερο από το μισό του πρώτου μνημονιακού δανείου.
Το σχέδιοΗ κεντρική κίνηση του σχεδίου έρχεται ήδη μέσα στον επόμενο μήνα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από τις χώρες της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου.
