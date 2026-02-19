Γιούτα Λίρνταμ: Με ιδιωτικό τζετ επέστρεψε στην Ολλανδία, μαζί με τον σύντροφό της Τζέικ Πολ, βίντεο
SPORTS
Γιούτα Λίρνταμ Ολλανδία Τζέικ Πολ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο

Γιούτα Λίρνταμ: Με ιδιωτικό τζετ επέστρεψε στην Ολλανδία, μαζί με τον σύντροφό της Τζέικ Πολ, βίντεο

Ο Τζέικ Πολ την οδήγησε προς τα σκαλιά του τζετ αφού την ανέβασε στους ώμους του ως πραγματική Ολυμπιονίκης του πατινάζ ταχύτητας

Γιούτα Λίρνταμ: Με ιδιωτικό τζετ επέστρεψε στην Ολλανδία, μαζί με τον σύντροφό της Τζέικ Πολ, βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Γιούτα Λίρνταμ αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες περσόνες του αθλητισμού αυτόν τον χειμώνα, αφού κατέκτησε με τη φόρμα της Ολλανδίας, χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας και ασημένιο στα 500 μέτρα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ήταν ο σύντροφός της, Τζέικ Πολ, πασίγνωστος πυγμάχος και youtuber, ο οποίος δημοσίευε βίντεο στο Instagram από τα κατορθώματα της αγαπημένης του. 

Για την επιστροφή στην βάση τους, χρησιμοποίησαν ιδιωτικό τζετ το οποίο ανήκει στον Αμερικανό και μάλιστα μέχρι τα σκαλιά του αεροπλάνου την πήγε ο ίδιος ενώ την είχε βάλει στους ώμους του. 

Μέσα στο αεροσκάφος υπήρχαν όλες οι ανέσεις, φαγητό και γλυκά, κάτι το οποίο επικρίθηκε από το κοινό, για την επιλογή της να μην ταξιδέψει με την αποστολή της Ολλανδίας. 

Ο Πολ στη λεζάντα του έγραψε ένα πολύ τρυφερό μήνυμα: «Από εδώ και στο εξής αποκαλέστε με αρραβωνιαστικό της Γιούτα Λίρνταμ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jake Paul (@jakepaul)


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jake Paul (@jakepaul)

Κλείσιμο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jake Paul (@jakepaul)

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης