Γιούτα Λίρνταμ: Με ιδιωτικό τζετ επέστρεψε στην Ολλανδία, μαζί με τον σύντροφό της Τζέικ Πολ, βίντεο
Ο Τζέικ Πολ την οδήγησε προς τα σκαλιά του τζετ αφού την ανέβασε στους ώμους του ως πραγματική Ολυμπιονίκης του πατινάζ ταχύτητας
Η Γιούτα Λίρνταμ αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες περσόνες του αθλητισμού αυτόν τον χειμώνα, αφού κατέκτησε με τη φόρμα της Ολλανδίας, χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας και ασημένιο στα 500 μέτρα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ήταν ο σύντροφός της, Τζέικ Πολ, πασίγνωστος πυγμάχος και youtuber, ο οποίος δημοσίευε βίντεο στο Instagram από τα κατορθώματα της αγαπημένης του.
Για την επιστροφή στην βάση τους, χρησιμοποίησαν ιδιωτικό τζετ το οποίο ανήκει στον Αμερικανό και μάλιστα μέχρι τα σκαλιά του αεροπλάνου την πήγε ο ίδιος ενώ την είχε βάλει στους ώμους του.
Μέσα στο αεροσκάφος υπήρχαν όλες οι ανέσεις, φαγητό και γλυκά, κάτι το οποίο επικρίθηκε από το κοινό, για την επιλογή της να μην ταξιδέψει με την αποστολή της Ολλανδίας.
Ο Πολ στη λεζάντα του έγραψε ένα πολύ τρυφερό μήνυμα: «Από εδώ και στο εξής αποκαλέστε με αρραβωνιαστικό της Γιούτα Λίρνταμ».
