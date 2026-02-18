Γιούτα Λίρνταμ: «Ζαλίζουν» οι ετήσιες απολαβές της μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, θα φτάσουν τα 13 εκατ. δολάρια

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jake Paul (@jakepaul)

Νομίζω ότι αυτό θα ήταν εφικτό αν συνεχίσει να διαφοροποιείται πέρα ​​από αυτό το είδος παραδοσιακών αθλητικών ενδυμάτων, σε προϊόντα που σχετίζονται με την ομορφιά και την ευεξία».Η Λίρνταμ έχει πάνω από 6,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, με μία μόνο ανάρτηση που καταγράφει την ημέρα της μετά την κατάκτηση του χρυσού να συγκεντρώνει 1 εκατομμύριο likes.Αν και η σχέση της με τον Πολ την έχει εκθέσει σε νέο κοινό, οι διάφορες αναρτήσεις του που γιορτάζουν την επιτυχία της απέφεραν πολύ λιγότερα απ' ότι της ίδιας.«Νομίζω ότι αυτή η σχέση μπορεί να βοηθήσει και τους δύο και να έχουμε μία περίπτωση τύπου Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι όπου μετά την ανακοίνωση του δεσμού τους η αγάπη του κόσμου αυξήθηκε.Επειδή αυτό που πραγματικά αναζητούν τα brand είναι αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα του κοινού, το κοινό να σε θαυμάζει και για τις αθλητικές και για τις εξωγηπεδικές ασχολίες σου, και για την προσωπική σου ζωή.Έχει και τα τρία αυτά, κάτι που είναι αρκετά σπάνιο σε έναν μόνο αθλητή.Έχει χτίσει ένα πραγματικά σταθερό κοινωνικό κοινό μέσω συνεπούς παρουσίας, μέσω της προπόνησης, μέσω του ανταγωνισμού, μέσω του τρόπου ζωής, το έχει κερδίσει με κόπο.Η Nike δεν υπογράφει συμβόλαια με αθλητές απλά λόγω της προσωπικής τους ζωής, θέλει την αγάπη του κοινού θέλει την εκτίμηση για κάτι βαθύτερο από την απλή συμπάθεια, χρειάζεται την μακροπρόθεσμη επιτυχία.»