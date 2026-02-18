Προσωρινή κράτηση του Ντιάντρε Έιτον στις Μπαχάμες για υπόθεση μαριχουάνας
SPORTS
Λος Άντζελες Λέικερς Ντιάντρε Έιτον Μαριχουάνα

Προσωρινή κράτηση του Ντιάντρε Έιτον στις Μπαχάμες για υπόθεση μαριχουάνας

Ο σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς ελέγχθηκε στο αεροδρόμιο στις Μπαχάμες, με τον δικηγόρο του να ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξε σύλληψη

Προσωρινή κράτηση του Ντιάντρε Έιτον στις Μπαχάμες για υπόθεση μαριχουάνας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο επίκεντρο των αρχών στις Μπαχάμες βρέθηκε ο σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς, Ντιάντρε Έιτον, ο οποίος κρατήθηκε προσωρινά την Τρίτη στο αεροδρόμιο Lynden Pindling International, με την υποψία κατοχής μικρής ποσότητας μαριχουάνας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο διεθνής άσος από τις Μπαχάμες φέρεται να εντοπίστηκε με μικρή ποσότητα της ουσίας και να οδηγήθηκε για έλεγχο από τις αρχές. Ωστόσο, ο δικηγόρος του, Ντέβαρντ Φράνσις, διέψευσε ότι υπήρξε σύλληψη, τονίζοντας πως ο πελάτης του κρατήθηκε μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως ανέφερε ο νομικός εκπρόσωπος, από την έρευνα προέκυψε ότι η πολύ μικρή ποσότητα μαριχουάνας δεν βρισκόταν στην τσάντα του Έιτον, αλλά σε αποσκευή άλλου προσώπου. Παρά ταύτα, οι αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες πριν τον αφήσουν να αποχωρήσει.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Αστυνομία ούτε οι Λέικερς έχουν τοποθετηθεί επίσημα για το περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τα βήματα που έχουν γίνει στις Μπαχάμες για τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς και θρησκευτικούς σκοπούς, η κατοχή της παραμένει παράνομη.

Ο Έιτον, Νο1 επιλογή στο ντραφτ του 2018, υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι διετές συμβόλαιο με τους Λέικερς, μετά τη θητεία του στους Φοίνιξ Σανς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Την προηγούμενη εβδομάδα απουσίασε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι της ομάδας του, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν το συμβάν σχετίζεται με την αγωνιστική του κατάσταση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης