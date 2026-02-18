Προσωρινή κράτηση του Ντιάντρε Έιτον στις Μπαχάμες για υπόθεση μαριχουάνας

Στο επίκεντρο των αρχών στις Μπαχάμες βρέθηκε ο σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς
, Ντιάντρε Έιτον
, ο οποίος κρατήθηκε προσωρινά την Τρίτη στο αεροδρόμιο Lynden Pindling International, με την υποψία κατοχής μικρής ποσότητας μαριχουάνας
.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο διεθνής άσος από τις Μπαχάμες φέρεται να εντοπίστηκε με μικρή ποσότητα της ουσίας και να οδηγήθηκε για έλεγχο από τις αρχές. Ωστόσο, ο δικηγόρος του, Ντέβαρντ Φράνσις, διέψευσε ότι υπήρξε σύλληψη, τονίζοντας πως ο πελάτης του κρατήθηκε μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Όπως ανέφερε ο νομικός εκπρόσωπος, από την έρευνα προέκυψε ότι η πολύ μικρή ποσότητα μαριχουάνας δεν βρισκόταν στην τσάντα του Έιτον, αλλά σε αποσκευή άλλου προσώπου. Παρά ταύτα, οι αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες πριν τον αφήσουν να αποχωρήσει.
Μέχρι στιγμής, ούτε η Αστυνομία ούτε οι Λέικερς έχουν τοποθετηθεί επίσημα για το περιστατικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τα βήματα που έχουν γίνει στις Μπαχάμες για τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς και θρησκευτικούς σκοπούς, η κατοχή της παραμένει παράνομη.
Ο Έιτον, Νο1 επιλογή στο ντραφτ του 2018, υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι διετές συμβόλαιο με τους Λέικερς, μετά τη θητεία του στους Φοίνιξ Σανς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Την προηγούμενη εβδομάδα απουσίασε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι της ομάδας του, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν το συμβάν σχετίζεται με την αγωνιστική του κατάσταση.