Ο Τζέικ Πολ έβαλε τα κλάματα για το μετάλλιο και το ρεκόρ της αγαπημένης του Γιούτα Λίρνταμ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δείτε βίντεο
«Είμαι υπερήφανός για σένα» έγραψε ο 29χρονος στο βίντεο από τον θρίαμβο της αγαπημένης του
Χρυσό μετάλλιο με Ολυμπιακό ρεκόρ κατέκτησε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η Ολλανδή Γιούτα Λίρνταμ, με τον αρραβωνιαστικό της, Τζέικ Πολ, που ήταν στις κερκίδες, να ξεσπάει σε κλάματα.
Η 27χρονη πατινέρ κατέκτησε την πρώτη θέση στα 1000 μέτρα γυναικών τη Δευτέρα σπάζοντας το ρεκόρ με χρόνο 1:12.31.
«Η ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΌΡ. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΎ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ @juttaleerdam» έγραψε ο Πολ στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram από τους πανηγυρισμούς μαζί με την οικογένεια της αγαπημένης του.
Σε δεύτερο βίντεο, η Λίρνταμ γιόρτασε τη νίκη της αφήνοντας τον Πολ να τη σηκώσει στα χέρια του, ενώ εκείνη δάγκωνε το χρυσό της μετάλλιο και οι δύο μοιράζονταν ένα φιλί.
«Μόλις γίναμε μάρτυρες μιας από τις πιο σημαντικές αθλητικές στιγμές όλων των εποχών. Ο γιατρός θα το επιβεβαιώσει. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο περήφανος είμαι για σένα», έγραψε ο 29χρονος στη λεζάντα της ανάρτησης.
