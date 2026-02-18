Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Πρόεδρος Θέλτα: «Μας έχουν προετοιμάσει για την σκληρή ατμόσφαιρα της Τούμπας»
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League και στο στρατόπεδο των Ισπανών είναι προετοιμασμένοι για την ατμόσφαιρα του γηπέδου της Θεσσαλονίκης
Στη Θεσσαλονίκη έφτασε η αποστολή της Θέλτα, με επικεφαλής την πρόεδρό της, Μαριάν Μουρίνιο.
Η διοικητική ηγέτιδα του ισπανικού συλλόγου αναφέρθηκε τόσο στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, όσο και στην ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει η ομάδα της στην Τούμπα.
Η ίδια εμφανίστηκε προετοιμασμένη για ένα απαιτητικό περιβάλλον, τονίζοντας πως η Θέλτα έχει ήδη εμπειρίες από έδρες με έντονο παλμό και υψηλή πίεση, όπως αυτές της Στουτγάρδη, του Ερυθρός Αστέρας και του Ντιναμό Ζάγκρεμπ.
Αναλυτικά η δήλωσή της:
«Μας έχουν πει ότι πρόκειται για μια δυνατή, σκληρή ατμόσφαιρα, αλλά έχουμε πάει στη Στουτγάρδη όπου η ατμόσφαιρα ήταν πολύ έντονη, στον Ερυθρό Αστέρα όπου βρεθήκαμε πρόσφατα, στο Ζάγκρεμπ.
Μας έτυχε μια αναμέτρηση με γήπεδα και οπαδούς πολύ έντονους. Πάμε για ακόμη μία.»
