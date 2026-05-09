Ο Κέβιν Μπέικον δέχτηκε επίθεση από σμήνος μελισσών: Η κόρη του έκανε αναπαράσταση της αντίδρασής του, δείτε βίντεο
Ο Κέβιν Μπέικον δέχτηκε επίθεση από σμήνος μελισσών: Η κόρη του έκανε αναπαράσταση της αντίδρασής του, δείτε βίντεο
«Με τσιμπούσαν παντού, ακόμη και κάτω από το πουκάμισό μου», είπε ο ηθοποιός
Επίθεση από σμήνος μελισσών δέχθηκε ο Κέβιν Μπέικον κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την κόρη του και τον σύντροφό της, με τη Σόσι να κάνει αναπαράσταση της αντίδρασής του.
Ο 67χρονος ηθοποιός περιέγραψε το περιστατικό σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram: «Πήγα για πεζοπορία τις προάλλες με τη Σόσι και τον Σκουτ. Ο Σκουτ ήταν μπροστά, η Σόσι στη μέση και εγώ ακολουθούσα πίσω», είπε αρχικά.
Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο Σκουτ ΜακΝέρι εντόπισε μια κυψέλη μελισσών, ενώ η κόρη του τον προειδοποίησε να προσέξει: «Ο Σκουτ έδειξε προς τα αριστερά ότι υπάρχει μια κυψέλη εκεί. Η Σόσι είπε “μπαμπά, πρόσεξε, υπάρχει μια κυψέλη”. Σε αυτές τις μέλισσες μάλλον δεν άρεσε η δουλειά μου ή κάτι τέτοιο, γιατί άφησαν τους άλλους δύο και επιτέθηκαν κατευθείαν σε μένα. “Ας επιτεθούμε στον KB”», δήλωσε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: «Με τσιμπούσαν παντού, ακόμη και κάτω από το πουκάμισό μου».
Δείτε το βίντεο
Ο Μπέικον σημείωσε ότι η κόρη του δεν κατέγραψε το περιστατικό, αλλά αργότερα προσπάθησε να δείξει την αντίδρασή του: «Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους της κόρης μου που δεν έβγαλε το κινητό της να βιντεοσκοπήσει αυτόν τον επικό χορό από τσιμπήματα μελισσών που έκανα», ανέφερε. «Αλλά της ζήτησα αν μπορούσε να τον αναπαραστήσει από μνήμης», συμπλήρωσε και έδειξε τη Σόσι Μπέικον να αναπαριστά το περιστατικό, κάνοντας κινήσεις σαν να απομακρύνει μέλισσες, χτυπώντας τον αέρα με καπέλο και αφαιρώντας το πουλόβερ της.
Ο 67χρονος ηθοποιός περιέγραψε το περιστατικό σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram: «Πήγα για πεζοπορία τις προάλλες με τη Σόσι και τον Σκουτ. Ο Σκουτ ήταν μπροστά, η Σόσι στη μέση και εγώ ακολουθούσα πίσω», είπε αρχικά.
Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο Σκουτ ΜακΝέρι εντόπισε μια κυψέλη μελισσών, ενώ η κόρη του τον προειδοποίησε να προσέξει: «Ο Σκουτ έδειξε προς τα αριστερά ότι υπάρχει μια κυψέλη εκεί. Η Σόσι είπε “μπαμπά, πρόσεξε, υπάρχει μια κυψέλη”. Σε αυτές τις μέλισσες μάλλον δεν άρεσε η δουλειά μου ή κάτι τέτοιο, γιατί άφησαν τους άλλους δύο και επιτέθηκαν κατευθείαν σε μένα. “Ας επιτεθούμε στον KB”», δήλωσε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: «Με τσιμπούσαν παντού, ακόμη και κάτω από το πουκάμισό μου».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Μπέικον σημείωσε ότι η κόρη του δεν κατέγραψε το περιστατικό, αλλά αργότερα προσπάθησε να δείξει την αντίδρασή του: «Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους της κόρης μου που δεν έβγαλε το κινητό της να βιντεοσκοπήσει αυτόν τον επικό χορό από τσιμπήματα μελισσών που έκανα», ανέφερε. «Αλλά της ζήτησα αν μπορούσε να τον αναπαραστήσει από μνήμης», συμπλήρωσε και έδειξε τη Σόσι Μπέικον να αναπαριστά το περιστατικό, κάνοντας κινήσεις σαν να απομακρύνει μέλισσες, χτυπώντας τον αέρα με καπέλο και αφαιρώντας το πουλόβερ της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα