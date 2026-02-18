Παναθηναϊκός: Έβγαλε την προπόνηση ο Τζούρισιτς, δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν ο Μπενίτεθ
SPORTS
Παναθηναϊκός Φίλιπ Τζούρισιτς Βικτόρια Πλζεν

Παναθηναϊκός: Έβγαλε την προπόνηση ο Τζούρισιτς, δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν ο Μπενίτεθ

Εκτός για τον αγώνα της Πέμπτης παραμένουν οι Ντέσερς, Σισοκό, Τσιριβέγια, Κώτσιρας

Παναθηναϊκός: Έβγαλε την προπόνηση ο Τζούρισιτς, δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν ο Μπενίτεθ
Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, στο πλαίσιο της φάσης των play offs του Europa League (19/2, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Στην προπόνηση συμμετείχε ο Τζούριτσιτς, ενώ μέρος αυτής έβγαλε ο Πελίστρι. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας.

