Παναθηναϊκός: Έβγαλε την προπόνηση ο Τζούρισιτς, δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν ο Μπενίτεθ
Εκτός για τον αγώνα της Πέμπτης παραμένουν οι Ντέσερς, Σισοκό, Τσιριβέγια, Κώτσιρας
Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, στο πλαίσιο της φάσης των play offs του Europa League (19/2, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο).
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.
Στην προπόνηση συμμετείχε ο Τζούριτσιτς, ενώ μέρος αυτής έβγαλε ο Πελίστρι. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας.
