Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Τεττέη: Είμαι πολύ χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, κόσμος και ομάδα μου έδωσαν μία αγκαλιά
Τεττέη: Είμαι πολύ χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, κόσμος και ομάδα μου έδωσαν μία αγκαλιά
O Ανδρέας Τεττέη ετοιμάζεται το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του και μίλησε για το ματς με την Βικτόρια Πλζεν αλλά και το κλίμα στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει την γκέλα από την ΑΕΛ και να επιστρέψει στις νίκες την Πέμπτη με τη Βικτόρια Πλζεν σε αγώνα των playoffs του Europa League.
Ο Ανδρέας Τεττέη ετοιμάζεται το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του και μίλησε για το ματς με την Βικτόρια Πλζεν αλλά και το κλίμα στον Παναθηναϊκό.
Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη
Για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και το κλίμα στην ομάδα: «Το κλίμα είναι πάντα θετικό. Σκεφτόμαστε πάντα έτσι. Είμαι χαρούμενος για το αυριανό μου ντεμπούτο και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».
Για το πρόσωπο που πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός: «Η επιτυχία θα είναι να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο στη διοργάνωση αυτή και να καταλάβουμε περισσότερο τι πρέπει να κάνουμε».
Για το αν η ομάδα του έχει ξεπεράσει τη γκέλα με την ΑΕΛ Novibet: «Σίγουρα ένα ματς νομίζω πως δεν μπορεί να μας χαρακτηρίσει. Γιατί έχουμε έρθει και από άλλες νίκες και δίνουμε συνεχώς ματς. Αύριο θα δείξουμε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή».
Για την υποδοχή που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί και ο κόσμος και η ομάδα μου έδωσαν μία αγκαλιά. Ξέρω ότι περιμένουν πολλά από μένα, όπως κι εγώ. Είμαι σίγουρος πως όσο περνάει ο χρόνος, θα τους δώσω αυτό που θέλουν».
Ο Ανδρέας Τεττέη ετοιμάζεται το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του και μίλησε για το ματς με την Βικτόρια Πλζεν αλλά και το κλίμα στον Παναθηναϊκό.
Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη
Για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και το κλίμα στην ομάδα: «Το κλίμα είναι πάντα θετικό. Σκεφτόμαστε πάντα έτσι. Είμαι χαρούμενος για το αυριανό μου ντεμπούτο και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».
Για το πρόσωπο που πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός: «Η επιτυχία θα είναι να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο στη διοργάνωση αυτή και να καταλάβουμε περισσότερο τι πρέπει να κάνουμε».
Για το αν η ομάδα του έχει ξεπεράσει τη γκέλα με την ΑΕΛ Novibet: «Σίγουρα ένα ματς νομίζω πως δεν μπορεί να μας χαρακτηρίσει. Γιατί έχουμε έρθει και από άλλες νίκες και δίνουμε συνεχώς ματς. Αύριο θα δείξουμε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή».
Για την υποδοχή που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί και ο κόσμος και η ομάδα μου έδωσαν μία αγκαλιά. Ξέρω ότι περιμένουν πολλά από μένα, όπως κι εγώ. Είμαι σίγουρος πως όσο περνάει ο χρόνος, θα τους δώσω αυτό που θέλουν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα