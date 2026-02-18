Τεράστιο πλήγμα για τη Φενέρ: Χάνει έως και δύο μήνες τον Μέλι
SPORTS
Νικόλο Μέλι Φενέρ Euroleague

Τεράστιο πλήγμα για τη Φενέρ: Χάνει έως και δύο μήνες τον Μέλι

Ο Νικόλο Μέλι έχει υποστεί κάταγμα σε οστό στο πόδι και θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση

Τεράστιο πλήγμα για τη Φενέρ: Χάνει έως και δύο μήνες τον Μέλι
Τον πρώτο παίκτη της σε ριμπάουντ αυτή τη σεζόν στη Euroleague, Νικόλο Μέλι, χάνει για διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων η Φενερμπαχτσέ.

Η πρωταθλήτρια Euroleague 2025 και πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, με ρεκόρ 20-7, μέχρι στιγμής στη διοργάνωση έλαβε δυσάρεστη είδηση όσον αφορά στην υγεία του Ιταλού διεθνή φόργουορντ.

Ο Νικόλο Μέλι έχει υποστεί κάταγμα σε οστό στο πόδι και θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε στο "Χ" ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου.

H επιστροφή ενός εκ των πρωταγωνιστών της Φενερμπαχτσέ στην κατάκτηση του τίτλου της Euroleague πέρυσι, πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου είναι αβέβαιη. Στην καλύτερη περίπτωση, ο Μέλι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για την 35η αγωνιστική εναντίον της Μπάγερν Μονάχου.

Δεδομένη είναι η απουσία του στον εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 17 Μαρτίου (21:15).

