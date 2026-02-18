Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Τεράστιο πλήγμα για τη Φενέρ: Χάνει έως και δύο μήνες τον Μέλι
Ο Νικόλο Μέλι έχει υποστεί κάταγμα σε οστό στο πόδι και θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση
Τον πρώτο παίκτη της σε ριμπάουντ αυτή τη σεζόν στη Euroleague, Νικόλο Μέλι, χάνει για διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων η Φενερμπαχτσέ.
Η πρωταθλήτρια Euroleague 2025 και πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, με ρεκόρ 20-7, μέχρι στιγμής στη διοργάνωση έλαβε δυσάρεστη είδηση όσον αφορά στην υγεία του Ιταλού διεθνή φόργουορντ.
Ο Νικόλο Μέλι έχει υποστεί κάταγμα σε οστό στο πόδι και θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε στο "Χ" ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου.
H επιστροφή ενός εκ των πρωταγωνιστών της Φενερμπαχτσέ στην κατάκτηση του τίτλου της Euroleague πέρυσι, πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου είναι αβέβαιη. Στην καλύτερη περίπτωση, ο Μέλι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για την 35η αγωνιστική εναντίον της Μπάγερν Μονάχου.
Δεδομένη είναι η απουσία του στον εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 17 Μαρτίου (21:15).
