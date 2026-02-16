Λεβαδειακός: «Καμία συζήτηση ή συμφωνία για πώληση ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι»
SPORTS
Λεβαδειακός Τριαντάφυλλος Τσάπρας

Λεβαδειακός: «Καμία συζήτηση ή συμφωνία για πώληση ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι»

Η ΠΑΕ διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί παραχωρήσεων και ξεκαθαρίζει πως το ρόστερ δεν θα πειραχτεί πριν το τέλος της σεζόν

Λεβαδειακός: «Καμία συζήτηση ή συμφωνία για πώληση ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι»
Ο Λεβαδειακός με την εξαιρετική πορεία που πραγματοποιεί, είναι λογικό να προσελκύει τα βλέμματα των μεγάλων ομάδων, που θα ήθελαν ν' αγοράσουν ορισμένους παίκτες.

Μπροστά στη βιτρίνα φυσικά είναι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας κι ακολουθούν Κωστή, Βήχος. Ειδικά για τον δεξιό μπακ τα σενάρια είναι πολλά. Τη μία συνδέεται με τον Παναθηναϊκό, την άλλη με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο διάστημα γίνεται έντονα λόγος για συμφωνία με το τριφύλλι για την παραχώρησή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λεβαδειακός δεν δείχνει διάθεση να διαπραγματευτεί άμεσα την πώληση παίκτη του κι αυτό αναφέρθηκε και στη διαρροή της ΠΑΕ: «Επειδή διάφορα λέγονται και ακούγονται (πάλι), να ξεκαθαρίσουμε κάτι για ακόμα μια φορά.

Δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία ή συζήτηση έστω της ομάδας για την πώληση ποδοσφαιριστή της.

Και δεν πρόκειται να υπάρξει κιόλας οτιδήποτε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Όπως κι αν λέγεται ο παίκτης. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε μόνο τους αγωνιστικούς μας στόχους και τίποτα άλλο».
Πηγή:www.gazzetta.gr

