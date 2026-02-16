Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Δημήτρης Διαμαντίδης
SPORTS
ΕΟΚ Δημήτρης Διαμαντίδης

Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Παρελθόν από τον ρόλο του συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ

Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Δημήτρης Διαμαντίδης
Την παραίτησή του υπέβαλε στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και του ασημένιου στο Μουντομπάσκετ του 2006 με την εθνική ανδρών είχε ρόλο συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στις μικρές εθνικές ομάδες (κάτω των 18 ετών), αναλαμβάνοντας καθήκοντα από τον Νοέμβριο του 2022 έως σήμερα.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης