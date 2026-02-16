Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Δημήτρης Διαμαντίδης
Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Δημήτρης Διαμαντίδης
Παρελθόν από τον ρόλο του συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ
Την παραίτησή του υπέβαλε στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ο Δημήτρης Διαμαντίδης.
Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και του ασημένιου στο Μουντομπάσκετ του 2006 με την εθνική ανδρών είχε ρόλο συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στις μικρές εθνικές ομάδες (κάτω των 18 ετών), αναλαμβάνοντας καθήκοντα από τον Νοέμβριο του 2022 έως σήμερα.
Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και του ασημένιου στο Μουντομπάσκετ του 2006 με την εθνική ανδρών είχε ρόλο συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στις μικρές εθνικές ομάδες (κάτω των 18 ετών), αναλαμβάνοντας καθήκοντα από τον Νοέμβριο του 2022 έως σήμερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα