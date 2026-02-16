Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Το πιο απρόσμενο στιγμιότυπο του All Star με το σακάκι «Άγιος Γεώργιος» και την ατάκα του Γιόκιτς, δείτε βίντεο
Το πιο απρόσμενο στιγμιότυπο του All Star με το σακάκι «Άγιος Γεώργιος» και την ατάκα του Γιόκιτς, δείτε βίντεο
Ο Σέρβος σέντερ αναγνώρισε αμέσως την παράσταση «Ο Άγιος Γεώργιος σκοτώνει τον δράκο», ενώ Τάουνς και Κάρι δεν ήξεραν σε τι αναφερόταν
Το πιο «απρόσμενο» στιγμιότυπο του All Star Weekend προέκυψε εκτός παρκέ, όταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς εμφανίστηκε με σακάκι που απεικόνιζε τον Άγιο Γεώργιο να σκοτώνει τον δράκο, με τον Νίκολα Γιόκιτς να το αναγνωρίζει αμέσως και να σχολιάζει πως πρόκειται για «σερβικό πράγμα», την ώρα που ο Τάουνς και ο Στεφ Κάρι έδειχναν να μην γνωρίζουν το θέμα της παράστασης.
«Αυτό είναι σερβικό», λέει ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς στον Κάρλ-Άντονι με τον 30χρονο Αμερικανό φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς να απορεί, αν είναι όντως σερβικό το σχέδιο στην πίσω πλευρά του τζάκετ του.
Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου που κατατροπώνει τον δράκο αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα θέματα της χριστιανικής εικονογραφίας, με ρίζες στον μεσαιωνικό θρύλο του προστάτη-πολεμιστή που σώζει μια πόλη από το κακό.
Η μορφή του Αγίου Γεωργίου έχει ιδιαίτερη σημασία σε πολλές ορθόδοξες χώρες, μεταξύ αυτών και στη Σερβία, από όπου κατάγεται ο Γιόκιτς, γεγονός που εξηγεί και την άμεση αναγνώριση της παράστασης.
Η σκηνή πρόσθεσε μια απρόβλεπτη πολιτισμική νότα στο All Star Weekend, με τη συνάντηση μόδας, θρησκευτικού συμβολισμού και μπασκετικής κουλτούρας να δημιουργεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.
«Αυτό είναι σερβικό», λέει ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς στον Κάρλ-Άντονι με τον 30χρονο Αμερικανό φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς να απορεί, αν είναι όντως σερβικό το σχέδιο στην πίσω πλευρά του τζάκετ του.
a moment for the jacket 🐎😂 pic.twitter.com/n74Ws2ssBx— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 15, 2026
Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου που κατατροπώνει τον δράκο αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα θέματα της χριστιανικής εικονογραφίας, με ρίζες στον μεσαιωνικό θρύλο του προστάτη-πολεμιστή που σώζει μια πόλη από το κακό.
Η μορφή του Αγίου Γεωργίου έχει ιδιαίτερη σημασία σε πολλές ορθόδοξες χώρες, μεταξύ αυτών και στη Σερβία, από όπου κατάγεται ο Γιόκιτς, γεγονός που εξηγεί και την άμεση αναγνώριση της παράστασης.
Η λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητηΤο σακάκι του Τάουνς, διακοσμημένο με τη σκηνή του Αγίου Γεωργίου και του δράκου, αποτέλεσε ξεχωριστή στυλιστική επιλογή, συνδυάζοντας μόδα και θρησκευτικό συμβολισμό, κάτι που έδειξε να ξαφνιάζει τον Γιόκιτς.
Nikola Jokić recognized the painting on Karl-Anthony Towns’ jacket: Saint George killing the dragon, one of the most famous legends in Christian tradition 🙌🏻☦️pic.twitter.com/DTfkezPYah— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 15, 2026
Η σκηνή πρόσθεσε μια απρόβλεπτη πολιτισμική νότα στο All Star Weekend, με τη συνάντηση μόδας, θρησκευτικού συμβολισμού και μπασκετικής κουλτούρας να δημιουργεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα