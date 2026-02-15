Ηλιόπουλος μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ: «Οριακά θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει»
Η ατάκα του Μάριου Ηλιόπουλου μετά την ισοπαλία της ομάδας του με αντίπαλο την ΑΕΚ στην Τούμπα
Ο Θωμάς Στρακόσα έπιασε το πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη, η ΑΕΚ σημάδψε δις το δοκάρι του Γίρι Παβλένκα και τελικά ο ΠΑΟΚ με την Ένωση ήρθαν ισόπαλοι στην Τούμπα, δίχως σκορ (0-0).
Στο γήπεδο των Θεσσαλονικιών βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος πριν το ματς άφησε στεφάνι στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.
Κατά την αποχώρηση του από το γήπεδο της Τούμπας ο μεγαλομέτοχος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ ανέφερε μόνο: «Οριακά θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει».
