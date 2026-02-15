ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ηλιόπουλος μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ: «Οριακά θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει»
ΠΑΟΚ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος

Ηλιόπουλος μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ: «Οριακά θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει»

Η ατάκα του Μάριου Ηλιόπουλου μετά την ισοπαλία της ομάδας του με αντίπαλο την ΑΕΚ στην Τούμπα

Ηλιόπουλος μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ: «Οριακά θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει»
Ο Θωμάς Στρακόσα έπιασε το πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη, η ΑΕΚ σημάδψε δις το δοκάρι του Γίρι Παβλένκα και τελικά ο ΠΑΟΚ με την Ένωση ήρθαν ισόπαλοι στην Τούμπα, δίχως σκορ (0-0).

Στο γήπεδο των Θεσσαλονικιών βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος πριν το ματς άφησε στεφάνι στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Κατά την αποχώρηση του από το γήπεδο της Τούμπας ο μεγαλομέτοχος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ ανέφερε μόνο: «Οριακά θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει».


Πηγή:www.gazzetta.gr

