Νίκολιτς: «Δείξαμε χαρακτήρα, δε θα σχολιάσω το πέναλτι, αν δει κανείς τις κάρτες θα νομίζει ότι είμαστε συμμορία που παίζει βίαια»

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα playoffs.Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του και στις λίγες φάσεις που δέχθηκε.Για το ματς: «Πολύ καλή προσπάθεια συμπεριφορά και νοοτροπρία έδειξε χαρακτήρα στα τελευταία 30 λεπτά. Ισορροπημένο, περίπου κατοχή και ευκαιρίες ίδιες. Απειλήσαμε. Σταθήκαμε άτυχοι στο δοκάρι του Λούκα Γιόβιτς.Είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας, ήρθαμε για τους τρεις πόντους, πήραμε τον έναν και είμαι ευχαριστημένος.Ήταν πολλές κίτρινες κάρτες, 5-6-7 για σοφτ μαρκαρίσματα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το πέναλτι. Το πέναλτι που δόθηκε σε σύγκριση με τη φάση του Γκατσίνοβιτς. Σαν να σφυρίζουν με διαφορετικά κριτήρια.Υπήρξαν κάποια λάθη, ατομικά από Ρέλβας και Πινέδα δώσαμε κάποια δώρα, το συζητήσαμε στην ανάπαυλα και κάναμε πιο ισορροπημένη εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο».Για την κατάσταση των Μουκουντί και Πήλιου: «Είχε κάποια προβλήματα πριν από τον αγώνα, αλλά είναι θαρραλέος και έπαιξε δίνοντας το 100% των δυνατοτήτων του. Αυτό άλλαξε λίγο το πλάνο μας, γιατί παίκτες όπως ο Ζοάο Μάριο και ο Μάνταλος έμειναν στον πάγκο».Λίγο αργότεα στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρβος άφησε νέες αιχμές για τη διαιτησία με έμφαση στις κίτρινες κάρτες, ενώ αποθέωσε τον Θωμά Στρακόσα και μίλησε για τους Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό.Αναλυτικά τα όσα είπε:«Θα μπορούσε να εξελιχθεί θετικά και από τη μια και από την άλλη πλευρά, Ρεαλιστική η ισοπαλία, βέβαια έχουμε μια πικρή γεύση στο τέλος με το δοκάρι του Λούκα που ήταν άτυχη στιγμή. Είμαι ικανοποιημένος από τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά με εξαίρεση τα πρώτα δέκα λεπτά. Στα τελευταία 20 λεπτά δείξαμε νοοτροπία νικητή. Στα πρώτα 15 λεπτά είχαμε ατομικά λάθη του Πινέδα και του Ρέλβας που ήταν δώρα, αλλά σε ακόμα ένα ντέρμπι έχουμε πέναλτι που δίνεται εις βάρος μας εύκολο. Αντίστοιχα η περίπτωση του Γκατσίνοβτς δεν υπήρχε αντίστοιχη απόφαση. Υπήρξαν πολλές κίτρινες κάρτες, θα νομίζει κανείς ότι είμαστε συμμορία που παίζει βίαια. Θα το διαχειριστούμε και αυτό, φεύγουμε με τον έναν βαθμό και βλέπουμε την επόμενη αναμέτρηση».«Είναι πολύ νωρίς να πούμε για κατάκτηση τίτλου. Κάναμε αισθητή την παρουσία μας, κάναμε ευκαιρίες με τον Γιόβιτς και τον Κοϊτά και στον αριθμό των προσπαθειών είχαμε περισσότερες. Στην κατοχή είμαστε ισοδύναμη. Το πέναλτι δεν θέλω να το σχολιάσω. Είμαι ικανοποιημένος, δείξαμε συμπεριφορά νικητή, δεν θέλω να πω πρωταθλητή γιατί απέχουμε ακόμα αρκετά και αρκετό δρόμο μπροστά μας. Και ο ΠΑΟΚ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Οζντόεφ και Καμαρά».«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο σύλλογος πέρυσι έκανε έξι σερί ήττες στα πλέι οφ και ήθελε πίστωση χρόνου. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή μας στα ντέρμπι ως τώρα. Με λίγη τύχη παραπάνω θα μπορούσαμε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να είχαμε νικήσει. Συγκεντρωνόμαστε στην επόμενη αναμέτρηση απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα όπως ο Λεβαδειακός».«Αισθάνομαι άτυχος γιατί θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο τέλος. Ο Κωνσταντέλιας φυσικά ήταν απώλεια για τον ΠΑΟΚ, αλλά και εμείς είχαμε απουσίες στα ντέρμπι νωρίτερα στη σεζόν. Αλλά δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες, πιστεύω τους παίκτες μου, αυτό είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου».«Ο Θωμάς είναι καταπληκτικός τερματοφύλακας. Έχει δείξει σταθερότητα ακόμα κι αν υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Είναι ένα από τα όπλα μας φέτος και το ότι έπιασε το πέναλτι είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ήρεμος και έκανε τη δουλειά του. Στα τελευταία 15 λεπτά έτρεχε να κάνει τα πάντα, τα κόρνερ, τα πλάγια άουτ και να κάνει ευκαιρίες. Το build up πρέπει να γίνεται ήρεμα αλλιώς κινδυνεύεις να κάνεις λάθη όπως στα πρώτα λεπτά. Δεν συμφωνώ με τις κάρτες, εγώ είδα μια ομάδα που ήθελε να παίξει μπάλα».«Θα τον δείτε πολύ σύντομα να αγωνίζεται. Στη μεταγραφική περίοδο πήραμε δύο παίκτες με εξαιρετικό ταλέντο. Και τον Σαχαμπό θα δείτε την ώρα που πρέπει. Τους πιστεύω και τους δύο, είναι δύο μεταγραφές που έγιναν με προοπτική. Προσθέτοντας και τον Καλοσκάμη έχουμε τρεις παίκτες με πολύ μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι παίκτες θα αναπτυχθούν και θα ανταποκριθούν σε δύσκολες αναμετρήσεις. Σύντομα θα τους δείτε στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς δεν έχουμε παίκτες από τις ακαδημίες. Γίνεται όμως πολύ καλή δουλειά. Έχω ήδη εντοπίσει, ένα, δύο ή τρεις παίκτες που θα μπορέσουν ίσως να μας βοηθήσουν το καλοκαίρι. Αυτό είναι μειονέκτημα σε σχέση με τον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ».