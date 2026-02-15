Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 100άρα στο γήπεδο του σε ματς πρωταθλήματος χωρίς παράταση μετά από 37 χρόνια
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε εντός συνόρων με 100αρα μετά από 37 χρόνια, από τον Κολοσσό Ρόδου - Η προηγούμενη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ τη σεζόν 1992-93
Ιστορικό χαρακτήρα είχε η απρόσμενη νίκη του Κολοσσού Ρόδου κόντρα στον Παναθηναϊκό (97-102) στο Telekom Center Athens στην 19η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Η ομάδα από το σμαραγδένιο νησί έγινε η μόλις δεύτερη που σημειώνει 100άρα στο γήπεδο των πρασίνων σε ματς του πρωταθλήματος που δεν πήγε σε παράταση, μετά τον ΠΑΟΚ, που το είχε πετύχει το 1989.
Παράλληλα, έγινε η δεύτερη ομάδα της περιφέρειας, μετά τον Προμηθέα Πάτρας, που υποχρέωσε το τριφύλλι σε εντός έδρας ήττα στην ιστορία του πρωταθλήματος, δηλαδή από τη σεζόν 1992/93 και μετά.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ:
«Οι «θαλασσί» έγιναν μόλις η δεύτερη ομάδα της περιφέρειας –εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης δηλαδή- στην ιστορία της Stoiximan GBL, που νίκησε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Από την περίοδο 1992-93 οι «πράσινοι» έδωσαν συνολικά 150 παιχνίδια ως γηπεδούχοι και κέρδισαν τα 148. Πριν από το σημερινό με τον Κολοσσό H Hotels Collection, είχαν ηττηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2021 από τον Προμηθέα Πάτρας με 78-80 (Ιωάννης Παπαπέτρου 26π, 7/8δ, 4/6τρ, Ντίνος Μήτογλου 16π, 15ρ. – Γιάννης Αθηναίου 18π, 4/7τρ, 4ασ, Τζέριαν Γκραντ 16π, 5ρ, 7ασ).
Στα χαρτιά, ηττήθηκαν εντός έδρας και από την Κύμη στην περίοδο 2018-19 αφού δεν είχαν παρουσιαστεί στο γήπεδο.
Μέχρι το σημερινό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός AKTOR μετρούσε 25/25 ως γηπεδούχος απέναντι στον Κολοσσό, με νίκες που σημειώθηκαν με διαφορές 9-46 πόντων. Η λίστα των εντός έδρας αποτελεσμάτων του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της Stoiximan GBL απέναντι στις συνολικά 25 ομάδες της περιφέρειας διαμορφώθηκε ως εξής:
Παναθηναϊκός – Κολοσσός 25-1
Παναθηναϊκός – Προμηθέας 13-1
Παναθηναϊκός – Κύμη 2-1*
Παναθηναϊκός – Απόλλων Πάτρας 20-0
Παναθηναϊκός – Ρέθυμνο 10-0
Παναθηναϊκός – Ηράκλειο 10-0
Παναθηναϊκός – ΓΣ Λάρισας / ΑΕΛ 10-0
Παναθηναϊκός – Ολύμπια Λάρισας 8-0
Παναθηναϊκός – Καβάλα 6-0
Παναθηναϊκός – Λάρισα 6-0
Παναθηναϊκός – ΚΑΟΔ 5-0
Παναθηναϊκός – Τρίκαλα BC Aries 5-0
Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 4-0
Παναθηναϊκός – Κόροιβος Αμαλιάδας 4-0
Παναθηναϊκός – Μακεδονικός (Κοζάνης) 4-0
Παναθηναϊκός – Πανελευσινιακός 3-0
Παναθηναϊκός – Τρίκαλα 3-0
Παναθηναϊκός – Ολυμπιάδα Πάτρας 2-0
Παναθηναϊκός – Ήφαιστος Λήμνου 2-0
Παναθηναϊκός – Ίκαρος Χαλκίδας 1-0
Παναθηναϊκός – Μεσολόγγι 1-0
Παναθηναϊκός – Γυμναστικός Λάρισας Φάρος 1-0
Παναθηναϊκός – Ιωνικός Αμαλιάδας 1-0
Παναθηναϊκός – Δόξα Λευκάδας 1-0
Παναθηναϊκός – Αρκαδικός 1-0″.
Το σημερινό παιχνίδι είχε μία ακόμη πολύ ξεχωριστή, στατιστική προέκταση. Ο Κολοσσός έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία του Πρωταθλήματος, από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) που ως φιλοξενούμενη του Παναθηναϊκού AKTOR, σημείωσε «100άρα» σε ματς χωρίς παράταση. Δύο μόνο περιπτώσεις αγώνων 40 λεπτών στα τελευταία 62 χρόνια (Α’ Εθνική, Α1, Stoiximan GBL).
Αυτό που έκανε σήμερα η ομάδα της Ρόδου είχε συμβεί πριν από σχεδόν 37 χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Ήταν στις 19 Απριλίου 1989 όταν στο πλαίσιο των playoffs ο Δικέφαλος είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με 104-87 (Ντέιβιντ Στεργάκος 21, Μέμος Ιωάννου 19 – Μάικ Τζόουνς 31, Τζον Κόρφας 23)».
