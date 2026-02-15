Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Με τεσσάρα στους «16» του Κυπέλλου η Άρσεναλ, 3-0 η Βαγιεκάνο την Ατλέτικο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Λειψία έμεινε στο 2-2 με την Βόλφσμπουργκ, η Μπολόνια πέρασε με νίκη από το Τορίνο, Βαλένθια και Μπιλμπάο πανηγύρισαν μεγάλα διπλά
Η Άρσεναλ καθάρισε άνετα την Γουίγκαν με 4-0 και προκρίθηκε στους «16» του FA Cup. Δύσκολες προκρίσεις για Γουλβς, Σάντερλαντ, Φούλαμ και Λιντς.
Στη Bundesliga η Λειψία έμεινε στο 2-2 με τη μαχητική Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη επικράτησε με 1-0 της Χάιντενχαιμ.
Στη La Liga η Ατλέτικο προσγειώθηκε απότομα μετά τον θρίαμβο επί της Μπαρτσελόνα, διαλύθηκε από την Ράγιο με 3-0 στο «Βαγιέκας». Βαλένθια και Μπιλμπάο πήραν πολύ σημαντικά διπλά στη μάχη για την Ευρώπη.
Στη Serie A η Σασουόλο πέρασε από το Ούντινε 2-1, ενώ Πάρμα και Μπολόνια νίκησαν με το ίδιο σκορ (2-1), Βερόνα και Τορίνο.
FA Cup (φάση των 32)
Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0
Χαλ-Τσέλσι 0-4
Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 0-1
Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1
Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2
Μπέρμιγχαμ-Λιντς 1-1 (πεν 2-4)
Γκρίμσμπι-Γουλβς 0-1
Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 1-2
Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 0-1
Άρσεναλ-Γουίγκαν 4-0
Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2
Bundesliga (22η αγωνιστική)
Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0 (10',42' Γκιρασί, 15' Μπέιερ, 84' αυτ. Κορ)
Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 4-0 (13' Κουάνσα, 14' Σικ, 52' Ταπσόμπα, 78' Πόκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 3-0 (24' Μπράουν, 34' Αμαϊμουνι, 75' Κνάουφ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (22'πεν, 25' Κέιν, 70' Γκορέτσκα)
Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ 3-0 (46' Ασλάνι, 51' Καμπακ, 90'+3 Γκεντρέι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 3-2 (35',82' Κονιγκσντόρφερ, 45'+2 Καπάλδο - 28' πέν. Κέρφελντ, 89' Ίλιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Στουτγάρδη-Κολωνία 3-1 (15, 70' Ντεμίροβιτς, 84' Ουνταβ - Άτσε)
Άουγκσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 1-0 (15' Κλοντ-Μορίς)
Λειψία-Βόλφσμπουργκ 2-2 (70' Ντιομαντέ, 89' Γκρούντα - 52' Αμούρα, 75' Σβάνμπεργκ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 57
Ντόρτμουντ 51
Χοφενχάιμ 45
Στουτγκάρδη 42
Λειψία 40
Λεβερκούζεν 39 -21αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31
Φράιμπουργκ 30
Αμβούργο 25 -21αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 25
Άουγκσμπουργκ 25
Κολωνία 23
Γκλάντμπαχ 22
Μάιντς 21
Βόλφσμπουργκ 20
Βέρντερ Βρέμης 19
Ζανκτ Πάουλι 17
Χαϊντενχάιμ 13
La Liga (24η αγωνιστική)
Ελτσε-Οσασούνα 0-0
Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66' Γκαρσία, 86' Ντόλαν - 38' Γιούτγκλα, 90'+3 Ιγκλέσιας)
Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41' Αραμπάρι, 53' Σατριάνο - 76' Μικαουτάτζε)
Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42' Σο, 60' Μαρτίνεθ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1 (5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους - 21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)
Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2 (30' Τσάιρα - 58' Χαουρεγκιθάρ, 71' πέν. Σανσέτ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (40' Πέρες, 45' Βαλεντίν, 76' Μεντί)
Λεβάντε-Βαλένθια 0-2 (64' Ραμαζάνι, 84' Σαντίκ)
Μαγιόρκα-Μπέτις
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Μπαρτσελόνα 58 -23αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.
Μπέτις 38 -23αγ.
Εσπανιόλ 35
Θέλτα 34
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31
Αθλέτικ Μπιλμπάο 31
Οσασούνα 30
Χετάφε 29
Τζιρόνα 26 -23αγ.
Σεβίλη 26
Αλαβές 26
Βαλένθια 26
Έλτσε 25
Ράγιο Βαγεκάνο 25 -23αγ.
Μαγιόρκα 24 -23αγ.
Λεβάντε 18 -23αγ.
Οβιέδο 16 -23αγ.
Serie A (25η αγωνιστική)
Πίζα-Μίλαν 1-2 (71' Λογιόλα - 39' Λόφτους-Τσικ, 85' Μόντριτς)
Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77' Παρίζι - 26' Φατζιόλι, 54'πέν. Κιν)
Λάτσιο-Αταλάντα 0-2 (41' Έντερσον, 61' Ζαλέφσκι)
Ίντερ-Γιουβέντους 3-2 (17'αυτ. Καμπιάσο, 76' Εσπόζιτο, 90' Ζιελίνσκι - 34' Καμπιάσο, 83' Λοκατέλι)
Ουντινέζε-Σασουόλο 1-2 (10' Σολέτ - 56' Λοριάν, 58' Πιναμόντι)
Κρεμονέζε-Τζένοα 0-0
Πάρμα-Βερόνα 2-1 (4' Μπερναμπε, 90'+3 Πελεγκρίνο - 43' πέν. Χαρουϊ)
Τορίνο-Μπολόνια 1-2 (49΄αυτ. Βλάσιτς - 62΄ Βλάσιτς, 70΄ Κάστρο)
Νάπολι-Ρόμα 21:45
Κάλιαρι-Λέτσε 16/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Ίντερ 61
Μίλαν 53 -24αγ.
Νάπολι 49 -24αγ.
Ρόμα 46 -24αγ.
Γιουβέντους 46
Αταλάντα 42
Κόμο 41 -24αγ.
Μπολόνια 33
Λάτσιο 33
Σασουόλο 32
Ουντινέζε 32
Πάρμα 29
Κάλιαρι 28 -24αγ.
Τορίνο 27
Τζένοα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 21 -24αγ.
Φιορεντίνα 21
Πίζα 15
Βερόνα 15
