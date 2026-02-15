ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Με τεσσάρα στους «16» του Κυπέλλου η Άρσεναλ, 3-0 η Βαγιεκάνο την Ατλέτικο, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Λειψία έμεινε στο 2-2 με την Βόλφσμπουργκ, η Μπολόνια πέρασε με νίκη από το Τορίνο, Βαλένθια και Μπιλμπάο πανηγύρισαν μεγάλα διπλά

Η Άρσεναλ καθάρισε άνετα την Γουίγκαν με 4-0 και προκρίθηκε στους «16» του FA Cup. Δύσκολες προκρίσεις για Γουλβς, Σάντερλαντ, Φούλαμ και Λιντς. 

Στη Bundesliga η Λειψία έμεινε στο 2-2 με τη μαχητική Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη επικράτησε με 1-0 της Χάιντενχαιμ. 

Στη La Liga η Ατλέτικο προσγειώθηκε απότομα μετά τον θρίαμβο επί της Μπαρτσελόνα, διαλύθηκε από την Ράγιο με 3-0 στο «Βαγιέκας». Βαλένθια και Μπιλμπάο πήραν πολύ σημαντικά διπλά στη μάχη για την Ευρώπη. 

Στη Serie A η Σασουόλο πέρασε από το Ούντινε 2-1, ενώ Πάρμα και Μπολόνια νίκησαν με το ίδιο σκορ (2-1), Βερόνα και Τορίνο. 

FA Cup (φάση των 32)

Ρέξαμ-Ίπσουιτς 1-0

Wrexham AFC v Ipswich Town | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Χαλ-Τσέλσι 0-4

Hull City v Chelsea | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μπέρτον Άλμπιον-Γουέστ Χαμ 0-1 

Burton Albion v West Ham United | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1

Southampton v Leicester City | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ 1-2

Norwich City v West Bromwich Albion | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Burnley v Mansfield Town | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ Σίτι 2-0 

Manchester City v Salford City | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 1-3 

Aston Villa v Newcastle United | Key Moments | Fourth Round | Emirates FA Cup 2025-26

Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0 

Μπέρμιγχαμ-Λιντς 1-1 (πεν 2-4)

Γκρίμσμπι-Γουλβς 0-1

Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 1-2

Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 0-1 

Άρσεναλ-Γουίγκαν 4-0

Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ 16/2


Bundesliga (22η αγωνιστική)

Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0 (10',42' Γκιρασί, 15' Μπέιερ, 84' αυτ. Κορ)

Ryerson with 4 assist | BORUSSIA DORTMUND - MAINZ 05 | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 2025/26

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 4-0 (13' Κουάνσα, 14' Σικ, 52' Ταπσόμπα, 78' Πόκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 3-0 (24' Μπράουν, 34' Αμαϊμουνι, 75' Κνάουφ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (22'πεν, 25' Κέιν, 70' Γκορέτσκα)

KANE-BRACE Seals The Win! | WERDER BREMEN - FC BAYERN | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 25/26

Χοφενχάιμ-Φράιμπουργκ 3-0 (46' Ασλάνι, 51' Καμπακ, 90'+3 Γκεντρέι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 3-2 (35',82' Κονιγκσντόρφερ, 45'+2 Καπάλδο - 28' πέν. Κέρφελντ, 89' Ίλιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Στουτγάρδη-Κολωνία 3-1 (15, 70' Ντεμίροβιτς, 84' Ουνταβ - Άτσε)

VFB DELIVERS At Home! | VFB STUTTGART - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 2025/26

Άουγκσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 1-0 (15' Κλοντ-Μορίς)

FC AUGSBURG - HEIDENHEIM | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 2025/26

Λειψία-Βόλφσμπουργκ 2-2 (70' Ντιομαντέ, 89' Γκρούντα - 52' Αμούρα, 75' Σβάνμπεργκ)

Gruda Secures The Draw! | RB LEIPZIG - VFL WOLFSBURG | Highlights | Matchday 22 – Bundesliga 2025/26



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 57

Ντόρτμουντ 51

Χοφενχάιμ 45

Στουτγκάρδη 42

Λειψία 40

Λεβερκούζεν 39 -21αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31

Φράιμπουργκ 30

Αμβούργο 25 -21αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 25

Άουγκσμπουργκ 25

Κολωνία 23

Γκλάντμπαχ 22

Μάιντς 21

Βόλφσμπουργκ 20

Βέρντερ Βρέμης 19

Ζανκτ Πάουλι 17

Χαϊντενχάιμ 13


La Liga (24η αγωνιστική)

Ελτσε-Οσασούνα 0-0

ELCHE CF 0 - 0 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66' Γκαρσία, 86' Ντόλαν - 38' Γιούτγκλα, 90'+3 Ιγκλέσιας)

RCD ESPANYOL 2 - 2 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41' Αραμπάρι, 53' Σατριάνο - 76' Μικαουτάτζε)

GETAFE CF 2 - 1 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42' Σο, 60' Μαρτίνεθ)

SEVILLA FC 1 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1 (5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους - 21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)

REAL MADRID 4 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2 (30' Τσάιρα - 58' Χαουρεγκιθάρ, 71' πέν. Σανσέτ)

REAL OVIEDO 1 - 2 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (40' Πέρες, 45' Βαλεντίν, 76' Μεντί)

RAYO VALLECANO 3 - 0 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Λεβάντε-Βαλένθια 0-2 (64' Ραμαζάνι, 84' Σαντίκ)

LEVANTE UD 0 - 2 VALENCIA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μαγιόρκα-Μπέτις 

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 60

Μπαρτσελόνα 58 -23αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.

Μπέτις 38 -23αγ.

Εσπανιόλ 35

Θέλτα 34

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31

Αθλέτικ Μπιλμπάο 31

Οσασούνα 30

Χετάφε 29

Τζιρόνα 26 -23αγ.

Σεβίλη 26

Αλαβές 26

Βαλένθια 26

Έλτσε 25

Ράγιο Βαγεκάνο 25 -23αγ.

Μαγιόρκα 24 -23αγ.

Λεβάντε 18 -23αγ.

Οβιέδο 16 -23αγ.


Serie A (25η αγωνιστική)

Πίζα-Μίλαν 1-2 (71' Λογιόλα - 39' Λόφτους-Τσικ, 85' Μόντριτς)

PISA-MILAN 1-2 | HIGHLIGHTS | Modric Last-Minute Hero For Milan | Serie A 2025/26

Κόμο-Φιορεντίνα 1-2 (77' Παρίζι - 26' Φατζιόλι, 54'πέν. Κιν)

COMO-FIORENTINA 1-2 | HIGHLIGHTS | Fagioli and Kean Secure Crucial Three Points | SERIE A 2025/26

Λάτσιο-Αταλάντα 0-2 (41' Έντερσον, 61' Ζαλέφσκι)

LAZIO-ATALANTA 0-2 | HIGHLIGHTS | Atalanta Break in the Top Six | SERIE A 2025/26

Ίντερ-Γιουβέντους 3-2 (17'αυτ. Καμπιάσο, 76' Εσπόζιτο, 90' Ζιελίνσκι - 34' Καμπιάσο, 83' Λοκατέλι)

INTER-JUVENTUS 3-2 | HIGHLIGHTS | Zielinski Wins the Derby d’Italia | SERIE A 2025/26


Ουντινέζε-Σασουόλο 1-2 (10' Σολέτ - 56' Λοριάν, 58' Πιναμόντι)

UDINESE-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | A Comeback in Two Minutes | SERIE A 2025/26


Κρεμονέζε-Τζένοα 0-0

CREMONESE-GENOA | HIGHLIGHTS | Shared Points at the Zini | SERIE A 2025/26


Πάρμα-Βερόνα 2-1 (4' Μπερναμπε, 90'+3 Πελεγκρίνο - 43' πέν. Χαρουϊ)

PARMA-VERONA | HIGHLIGHTS | Last Minute Drama at the Tardini | SERIE A 2025/26

Τορίνο-Μπολόνια 1-2 (49΄αυτ. Βλάσιτς - 62΄ Βλάσιτς, 70΄ Κάστρο)

TORINO-BOLOGNA 1-2 | HIGHLIGHTS | Castro Ends Bologna’s Losing Streak | SERIE A 2025/26


Νάπολι-Ρόμα 21:45

Κάλιαρι-Λέτσε 16/2



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Ίντερ 61

Μίλαν 53 -24αγ.

Νάπολι 49 -24αγ.

Ρόμα 46 -24αγ.

Γιουβέντους 46

Αταλάντα 42

Κόμο 41 -24αγ.

Μπολόνια 33

Λάτσιο 33

Σασουόλο 32

Ουντινέζε 32

Πάρμα 29

Κάλιαρι 28 -24αγ.

Τορίνο 27

Τζένοα 24

Κρεμονέζε 24

Λέτσε 21 -24αγ.

Φιορεντίνα 21

Πίζα 15

Βερόνα 15

