Ο Λίλαρντ κέρδισε για τρίτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια τον διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game του NBA

Αν και βρίσκεται εκτός δράσης λόγω ρήξης αχιλλείου, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ κατέκτησε για τρίτη φορά την τελευταία πενταετία τον διαγωνισμό τριπόντων

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ μπορεί να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω ρήξης αχιλλείου τένοντα, όμως στο Λος Άντζελες υπενθύμισε ότι είναι πάντα η... Dame time! Στο All-Star Game, ο Λίλαρντ συμμετείχε στον διαγωνισμό τριπόντων καταφέρνοντας να τον κατακτήσει για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς με 29 πόντους στον τελικό, λύγισε την αντίσταση του Ντέβιν Μπούκερ (27) και του εντυπωσιακού rookie Κον Κνίπελ (17), κατακτώντας για τρίτη φορά μέσα στην τελευταία πενταετία τον τίτλο του κορυφαίου σουτέρ της βραδιάς. Ο Λίλαρντ βρήκε τη γνώριμη μηχανική του, εκείνη που τον έκανε back-to-back νικητή το 2023 και το 2024.

Damian Lillard Makes HISTORY With THREE 3-Point Contest Wins 🔥

