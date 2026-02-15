Ο Λίλαρντ κέρδισε για τρίτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια τον διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game του NBA

μπορεί να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω ρήξης αχιλλείου τένοντα, όμως στο Λος Άντζελες υπενθύμισε ότι είναι πάντα η... Dame time! Στοe, οσυμμετείχε στον διαγωνισμό τριπόντων καταφέρνοντας να τον κατακτήσει για τρίτη φορά στην καριέρα του.Ο ηγέτης τωνμε 29 πόντους στον τελικό, λύγισε την αντίσταση του(27) και του εντυπωσιακού rookie(17), κατακτώντας για τρίτη φορά μέσα στην τελευταία πενταετία τον τίτλο του κορυφαίου σουτέρ της βραδιάς. Ο Λίλαρντ βρήκε τη γνώριμη μηχανική του, εκείνη που τον έκανε back-to-back νικητή το 2023 και το 2024.