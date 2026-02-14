Ο Φουρνιέ γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τρίγωνα Πανοράματος, δείτε φωτογραφία

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Φουρνιέ είναι γνωστός για την αγάπη του στην ελληνική κουζίνα και ιδιαίτερα στα γλυκά της
Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε 32 πόντους απέναντι στον Ηρακλή, κάνοντας ρεκόρ με τον Ολυμπιακό, κάτι που γιόρτασε με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ πήρε ένα κουτί τρίγωνα Πανοράματος, στα οποία έχει αδυναμία, με τον Γάλλο σταρ να ανεβάζει ένα απίθανο ποστ με αυτά.
Ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται στην φωτογραφία να τα κοιτάζει... ερωτικά, λίγο πριν τους επιτεθεί, με τον Γάλλο να γράφει στην περιγραφή πως «η ευτυχία κρύβεται στα απλά. Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».
True happiness lies in the simple things 🤣🤣 Happy Valentine’s day pic.twitter.com/VKtBBAdBhc— Evan Fournier (@EvanFourmizz) February 14, 2026
