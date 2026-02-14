ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Φουρνιέ γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τρίγωνα Πανοράματος, δείτε φωτογραφία
Ο Φουρνιέ είναι γνωστός για την αγάπη του στην ελληνική κουζίνα και ιδιαίτερα στα γλυκά της

Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε 32 πόντους απέναντι στον Ηρακλή, κάνοντας ρεκόρ με τον Ολυμπιακό, κάτι που γιόρτασε με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ πήρε ένα κουτί τρίγωνα Πανοράματος, στα οποία έχει αδυναμία, με τον Γάλλο σταρ να ανεβάζει ένα απίθανο ποστ με αυτά.

Ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται στην φωτογραφία να τα κοιτάζει... ερωτικά, λίγο πριν τους επιτεθεί, με τον Γάλλο να γράφει στην περιγραφή πως «η ευτυχία κρύβεται στα απλά. Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».

