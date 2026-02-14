Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Φορτούνης έσωσε τον βαθμό για την Αλ Καλίτζ με φοβερό γκολ στις καθυστερήσεις, δείτε βίντεο
Ο Φορτούνης έσωσε τον βαθμό για την Αλ Καλίτζ με φοβερό γκολ στις καθυστερήσεις, δείτε βίντεο
Ο Κώστας Φορτούνης ισοφάρισε σε 1-1 για την Αλ Καλίτζ ενάντια στην Αλ Ριάντ και ανακηρύχθηκε MVP του αγώνα
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Σαουδική Αραβία ο Κώστας Φορτούνης.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός λύτρωσε την Αλ Καλίτζ, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 ενάντια στην Αλ Ριάντ με πολύ όμορφο σουτ έξω από την περιοχή στο 83ο λεπτό, παίρνοντας μάλιστα και το βραβείο του MVP μετά την αναμέτρηση.
Αυτό ήταν το όγδοο φετινό γκολ του 33χρονου ποδοσφαιριστή, που έχει μοιράσει και έντεκα ασίστ, αποτελώντας τον πιο επικίνδυνο παίκτη της ομάδας του Γιώργου Δώνη, η οποία καταλαμβάνει την ένατη θέση της βαθμολογίας στη Saudi Pro League.
Ως βασικοί αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση και οι Γιώργος Μασούρας και Πάολο Φερνάντες, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν ήταν στην αποστολή.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός λύτρωσε την Αλ Καλίτζ, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 ενάντια στην Αλ Ριάντ με πολύ όμορφο σουτ έξω από την περιοχή στο 83ο λεπτό, παίρνοντας μάλιστα και το βραβείο του MVP μετά την αναμέτρηση.
Αυτό ήταν το όγδοο φετινό γκολ του 33χρονου ποδοσφαιριστή, που έχει μοιράσει και έντεκα ασίστ, αποτελώντας τον πιο επικίνδυνο παίκτη της ομάδας του Γιώργου Δώνη, η οποία καταλαμβάνει την ένατη θέση της βαθμολογίας στη Saudi Pro League.
Ως βασικοί αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση και οι Γιώργος Μασούρας και Πάολο Φερνάντες, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν ήταν στην αποστολή.
حين يحتاج الخليج للحلول.. يظهر فورتونيس 🦸♂️⚽️#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/e40SYOxq1C— دوري روشن السعودي (@SPL) February 14, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα