Ο Φορτούνης έσωσε τον βαθμό για την Αλ Καλίτζ με φοβερό γκολ στις καθυστερήσεις, δείτε βίντεο
Αλ Καλίτζ Σαουδική Αραβία Κώστας Φορτούνης

Ο Κώστας Φορτούνης ισοφάρισε σε 1-1 για την Αλ Καλίτζ ενάντια στην Αλ Ριάντ και ανακηρύχθηκε MVP του αγώνα

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Σαουδική Αραβία ο Κώστας Φορτούνης.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός λύτρωσε την Αλ Καλίτζ, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 ενάντια στην Αλ Ριάντ με πολύ όμορφο σουτ έξω από την περιοχή στο 83ο λεπτό, παίρνοντας μάλιστα και το βραβείο του MVP μετά την αναμέτρηση.

Αυτό ήταν το όγδοο φετινό γκολ του 33χρονου ποδοσφαιριστή, που έχει μοιράσει και έντεκα ασίστ, αποτελώντας τον πιο επικίνδυνο παίκτη της ομάδας του Γιώργου Δώνη, η οποία καταλαμβάνει την ένατη θέση της βαθμολογίας στη Saudi Pro League.

Ως βασικοί αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση και οι Γιώργος Μασούρας και Πάολο Φερνάντες, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν ήταν στην αποστολή.

