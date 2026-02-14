Γιάννης Αντετοκούνμπο σε νέο ρόλο: Ως προπονητής οδήγησε σε νίκη τον Καφού και την παρέα του στο ΝΒΑ All Star Game, βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA Europe (@nbaeurope)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bleacher Report (@bleacherreport)

Το χαμόγελο δεν έφυγε στιγμή από το πρόσωπό του, ενώ σε flash interview εμφανίστηκε κρατώντας ποπ κορν και «πείραξε» τον ρεπόρτερ του ESPN και παίκτη της ομάδας του, Σαμς Σαράνια, λέγοντας με χιούμορ πως… δεν μπορεί να βάλει καλάθι.Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρομ Φλιν αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης για δεύτερη σερί χρονιά, σημειώνοντας 17 πόντους και μοιράζοντας 4 ασίστ.Πρώτος σκόρερ για την Team Giannis ήταν ο Τάκο Φολ με 20 πόντους, 21 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τζέρεμι Λιν, που είχε 12 πόντους και 15 ριμπάουντ.Στο πλευρό του Έλληνα σούπερ σταρ με το πινακάκι στα χέρια, βρέθηκαν και τα αδέλφια του, Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο.