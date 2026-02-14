Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Γιάννης Αντετοκούνμπο σε νέο ρόλο: Ως προπονητής οδήγησε σε νίκη τον Καφού και την παρέα του στο ΝΒΑ All Star Game, βίντεο
Ο «Greek Freak» κόουτσαρε τους Σαμς Σαράνια, Καφού, Τζέρεμι Λιν και πολλούς άλλους Αμερικανούς celebrity και πήρε τη νίκη απέναντι στον Καρμέλο Άντονι
Ο τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να βρεθεί στο παρκέ του κυρίως event στο All-Star Game, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να δώσει το δικό του... σόου στην έναρξη του τριημέρου της γιορτής του ΝΒΑ.
Ο δύο φορές MVP ανέλαβε χρέη προπονητή στο NBA All-Star Celebrity Game και οδήγησε την Team Giannis στη νίκη με 65-58 απέναντι στην Team Anthony δείχνοντας να το απολαμβάνει και με το παραπάνω.
Από τα πρώτα λεπτά πριν το τζάμπολ, ο «Greek Freak» είχε κέφια.
Έδινε οδηγίες στον Τάκο Φολ και στον Κίγκαν-Μάικλ Κι, κάνοντας μέχρι και… παζάρια για τον χρόνο συμμετοχής τους, ανάλογα με τα καλάθια που θα πετύχαιναν.
Συνυπήρξε επίσης με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Καφού στην ίδια ομάδα, ο οποίος εντυπωσίασε με την είσοδό του στο παρκέ, όπου έκανε ποδοσφαιρικά γκελάκια.
Giannis negotiating playing time for the Celeb Game is comedy gold. 🤣 pic.twitter.com/yU55oosFIW— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 13, 2026
Trading ⚽️ for 🏀— DAZN Football (@DAZNFootball) February 14, 2026
Cafu joins Team Antetokounmpo at NBA All-Star 🌟 pic.twitter.com/djTCXBHdM3
El gran CAFU presente en el juego de las celebridades de la NBA @NBALatam pic.twitter.com/y01cTqB3MP— Rodrigo (@dg023987) February 14, 2026
O Cafu subindo em uma cadeira pra ficar mais alto que o Giannis— NBA da bad (@NBAdabad) February 14, 2026
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/FCsRKGTzcR
Το χαμόγελο δεν έφυγε στιγμή από το πρόσωπό του, ενώ σε flash interview εμφανίστηκε κρατώντας ποπ κορν και «πείραξε» τον ρεπόρτερ του ESPN και παίκτη της ομάδας του, Σαμς Σαράνια, λέγοντας με χιούμορ πως… δεν μπορεί να βάλει καλάθι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρομ Φλιν αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης για δεύτερη σερί χρονιά, σημειώνοντας 17 πόντους και μοιράζοντας 4 ασίστ.
Πρώτος σκόρερ για την Team Giannis ήταν ο Τάκο Φολ με 20 πόντους, 21 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τζέρεμι Λιν, που είχε 12 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Στο πλευρό του Έλληνα σούπερ σταρ με το πινακάκι στα χέρια, βρέθηκαν και τα αδέλφια του, Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο.
