Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Βίντεο: Απίστευτη γκάφα από τον Ζοάν Γκαρθία, «χάρισε» γκολ στην Ατλέτικο και… πάγωσε την Μπαρτσελόνα!
Βίντεο: Απίστευτη γκάφα από τον Ζοάν Γκαρθία, «χάρισε» γκολ στην Ατλέτικο και… πάγωσε την Μπαρτσελόνα!
Εφιαλτικό ξεκίνημα στον ημιτελικό του Copa del Rey – Το μοιραίο λάθος του τερματοφύλακα των «μπλαουγκράνα» που έγραψε το 1-0
Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός του Copa del Rey για την Μπαρτσελόνα μέσα στο «Metropolitano». Πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, οι Καταλανοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όχι από κάποια οργανωμένη επίθεση της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά από μια μνημειώδη γκάφα του τερματοφύλακά τους, Ζοάν Γκαρθία.
Όλα συνέβησαν στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε μια φαινομενικά ακίνδυνη φάση, ο αμυντικός Έρικ Γκαρθία γύρισε την μπάλα προς τα πίσω για να παίξει με τον τερματοφύλακά του. Η πάσα ήταν απλή και χωρίς ιδιαίτερη πίεση, όμως αυτό που ακολούθησε άφησε άφωνους παίκτες και φιλάθλους. Ο Ζοάν Γκαρθία, σε μια ανεξήγητη στιγμή αδράνειας για το επίπεδό του, απέτυχε πλήρως να κοντρολάρει ή να απομακρύνει την μπάλα.
Η μπάλα πέρασε κάτω από το πόδι του και κατέληξε αργά και βασανιστικά στα δίχτυα της εστίας του.
Το γκολ χρεώθηκε επίσημα ως αυτογκόλ στον Έρικ Γκαρθία, όμως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ο οποίος «δώρισε» το προβάδισμα στους «ροχιμπλάνκος» σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο του αγώνα.
Όλα συνέβησαν στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε μια φαινομενικά ακίνδυνη φάση, ο αμυντικός Έρικ Γκαρθία γύρισε την μπάλα προς τα πίσω για να παίξει με τον τερματοφύλακά του. Η πάσα ήταν απλή και χωρίς ιδιαίτερη πίεση, όμως αυτό που ακολούθησε άφησε άφωνους παίκτες και φιλάθλους. Ο Ζοάν Γκαρθία, σε μια ανεξήγητη στιγμή αδράνειας για το επίπεδό του, απέτυχε πλήρως να κοντρολάρει ή να απομακρύνει την μπάλα.
Η μπάλα πέρασε κάτω από το πόδι του και κατέληξε αργά και βασανιστικά στα δίχτυα της εστίας του.
Το γκολ χρεώθηκε επίσημα ως αυτογκόλ στον Έρικ Γκαρθία, όμως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ο οποίος «δώρισε» το προβάδισμα στους «ροχιμπλάνκος» σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο του αγώνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα