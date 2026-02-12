Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Μιχάλης Μπακάκης: Κρέμασε στα 34 τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια
Μιχάλης Μπακάκης: Κρέμασε στα 34 τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια
Ο Μιχάλης Μπακάκης υπήρξε διεθνής μπακ που με την ΑΕΚ στέφτηκε πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας
Την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 34 του πήρε ο Μιχάλης Μπακάκης.
Ο διεθνής δεξιός μπακ που φόρεσε για 20 αγώνες τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας έπαιξε στην ΑΕΚ από το 2014 έως το 2022 και κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2018 και το Κύπελλο το 2016.
Έπαιξε με την ΑΕΚ και στη Super League 2. Συνολικά με τη φανέλα της ΑΕΚ είχε 196 αγώνες, 3 γκολ και 11 ασίστ. Αγωνίστηκε ακόμα στα Χανιά και στον Παναιτωλικό, με την ομάδα του Αγρινίου να είναι η τελευταία της καριέρας του.
Το μήνυμα του Μιχάλη Μπακάκη
«Ήρθε η στιγμή που κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει πως κάποτε θα έρθει, αλλά ποτέ δεν είναι πραγματικά έτοιμος να την πει δυνατά.
Μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, μετά από αμέτρητες προπονήσεις, αγώνες, χαρές, απογοητεύσεις, τραυματισμούς και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω το ποδόσφαιρο.
Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα επάγγελμα για μένα. Ήταν τρόπος ζωής. Μου έμαθε πειθαρχία, υπομονή, σεβασμό, τι σημαίνει να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Μου χάρισε εμπειρίες που δεν αγοράζονται και φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι: συμπαίκτες, προπονητές, διοικήσεις, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, αλλά πάνω απ’ όλα την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο. Σε όσους με στήριξαν, με πίστεψαν, με χειροκρότησαν αλλά και σε όσους με αμφισβήτησαν — γιατί όλοι με έκαναν καλύτερο.
Κλείνει ένας κύκλος, αλλά ανοίγει ένας νέος. Με την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος και τον ίδιο σεβασμό.
Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα μέσα μου.
Εις το επανιδείν».
Ο διεθνής δεξιός μπακ που φόρεσε για 20 αγώνες τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας έπαιξε στην ΑΕΚ από το 2014 έως το 2022 και κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2018 και το Κύπελλο το 2016.
Έπαιξε με την ΑΕΚ και στη Super League 2. Συνολικά με τη φανέλα της ΑΕΚ είχε 196 αγώνες, 3 γκολ και 11 ασίστ. Αγωνίστηκε ακόμα στα Χανιά και στον Παναιτωλικό, με την ομάδα του Αγρινίου να είναι η τελευταία της καριέρας του.
Το μήνυμα του Μιχάλη Μπακάκη
«Ήρθε η στιγμή που κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει πως κάποτε θα έρθει, αλλά ποτέ δεν είναι πραγματικά έτοιμος να την πει δυνατά.
Μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, μετά από αμέτρητες προπονήσεις, αγώνες, χαρές, απογοητεύσεις, τραυματισμούς και στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω το ποδόσφαιρο.
Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα επάγγελμα για μένα. Ήταν τρόπος ζωής. Μου έμαθε πειθαρχία, υπομονή, σεβασμό, τι σημαίνει να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Μου χάρισε εμπειρίες που δεν αγοράζονται και φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι: συμπαίκτες, προπονητές, διοικήσεις, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, αλλά πάνω απ’ όλα την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο. Σε όσους με στήριξαν, με πίστεψαν, με χειροκρότησαν αλλά και σε όσους με αμφισβήτησαν — γιατί όλοι με έκαναν καλύτερο.
Κλείνει ένας κύκλος, αλλά ανοίγει ένας νέος. Με την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος και τον ίδιο σεβασμό.
Το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα μέσα μου.
Εις το επανιδείν».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα