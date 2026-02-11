Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Δεν περίμενα να μείνω τόσο και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε, βίντεο

Πέρασαν δύο χρόνια από την ημέρα που η ΠΑΕ Ολυμπιακός
ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
, τον Βάσκο τεχνικό που ποτέ δεν είχε δουλέψει έως τότε εκτός Ισπανίας.
Μετά και από παρέμβαση του Ερνέστο Βαλβέρδε οι δύο πλευρές τα βρήκαν και ο Βάσκος υπέγραψε για να οδηγήσει μέσα σχεδόν 4 μήνες τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League.
Το 2025 θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και το 2026 θα ξεκινήσει με το Super Cup.
Με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από την ανακοίνωση της 11ης Φεβρουαρίου 2024 η ΠΑΕ Ολυμπιακός «ανέβασε» βίντεο με δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφασή να συνεργαστεί με τους Πειραιώτες από τις καλύτερες της ζωής του.
«Όταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε από την χώρα μας ως προπονητές. Έπρεπε να αποφασίσουμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Δεν είχαμε μέρες να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή.
Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε. Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα. Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει νωρίτερα από τη χώρα για να μπορέσω να απολαύσω όσο απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός.