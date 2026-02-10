To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ολυμπιακό «ντόμινο» στο Μιλάνο: Αμερικανίδα προκάλεσε... καταστροφή σε δύο διαφορετικές κούρσες, δείτε βίντεο
Απίστευτο σκηνικό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με την 25χρονη Κορίν Στόνταρντ να πέφτει σε δύο διαφορετικές κούρσες, συμπαρασύροντας τις αντιπάλους της και προκαλώντας τρεις πτώσεις
Ένα από τα πιο σουρεαλιστικά και ταυτόχρονα δραματικά σκηνικά στην ιστορία του speed skating στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες εκτυλίχθηκε στον πάγο του Μιλάνου. Η Αμερικανίδα Κορίν Στόνταρντ, γνωστή για το πείσμα της αλλά και την... κακοδαιμονία που την ακολουθεί, έγινε το πρόσωπο της ημέρας για τους λάθος λόγους, προκαλώντας μια πρωτοφανή «καταστροφή» σε δύο διαφορετικές κούρσες.
Δύο κούρσες, τρεις πτώσεις, απόλυτο χάος
Η Στόνταρντ, η οποία στην καθημερινότητά της περιγράφεται από τις συναθλήτριές της ως το πιο «αστείο και ανέμελο κορίτσι», μεταμορφώθηκε σε... κινητό κίνδυνο πάνω στον πάγο. Σε μια απίστευτη επανάληψη του ίδιου λάθους, η 25χρονη αθλήτρια έχασε την ισορροπία της και τις δύο φορές που μπήκε στην πίστα, γλιστρώντας μόνη της σε στροφές.
Το αποτέλεσμα; Σαν ζωντανό «ντόμινο», η Στόνταρντ εκτοξεύτηκε προς τα έξω, συμπαρασύροντας συνολικά τρεις συναθλήτριές της σε δύο διαφορετικούς αγώνες, καταστρέφοντας τις ελπίδες τους για ένα μετάλλιο και αφήνοντας τους θεατές άφωνους με την επαναλαμβανόμενη ατυχία της.
Το «σκληρό καρύδι» με την σπασμένη μύτη
Για όσους θυμούνται την πορεία της, το σκηνικό στο Μιλάνο δεν είναι το πρώτο «ατύχημα» στην ολυμπιακή της καριέρα. Το 2022 στο Πεκίνο, στην παρθενική της εμφάνιση, η Στόνταρντ είχε μια τρομακτική πτώση στα 500μ., όπου το γόνατό της χτύπησε με δύναμη το πρόσωπό της, σπάζοντας τη μύτη της.
«Κυριολεκτικά με διέλυσα», είχε δηλώσει τότε γελώντας. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει από το ένα ρουθούνι και χρειαζόταν χειρουργείο, αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο για να μη σπάσει την καραντίνα του Covid-19 και χάσει τους αγώνες. Συνέχισε να αγωνίζεται για δύο εβδομάδες με τη μύτη της... στο πλάι, καταφέρνοντας μάλιστα να μπει στην πρώτη οκτάδα σε τρία αγωνίσματα!
