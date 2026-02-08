Νίκολιτς: «Ο κόσμος είναι ο MVP»

Η ΑΕΚ
επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού
με 4-0 στις Σέρρες. Ο Δικέφαλος κυριάρχησε απόλυτα στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενος την ποιότητά του απέναντι σε μια ομάδα που αμύνθηκε μαζικά.
Μιλώντας στην κάμερα της NOVA μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς
στάθηκε στη δυσκολία του πρώτου μέρους αλλά και στα στοιχεία που έφεραν την άνετη επικράτηση:
Το «κλειδί» της νίκης: Ο Νίκολιτς υπογράμμισε τη σημασία των στημένων φάσεων. «Ήρθε το πρώτο γκολ από στατική φάση, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να "ξεκλειδώνεις" τέτοιες άμυνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η εικόνα του αγώνα: Παραδέχθηκε πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δυσκολεύτηκε από το τερέν και την κλειστή άμυνα των γηπεδούχων, όμως οι αλλαγές στο δεύτερο μέρος απέδωσαν καρπούς.
Αμυντική σταθερότητα: Τόνισε πως η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στα μετόπισθεν καθ' όλη τη διάρκεια του ματς.
«MVP ο κόσμος της ΑΕΚ»
Όταν ρωτήθηκε για τον κορυφαίο του αγώνα, ο προπονητής της Ένωσης δεν στάθηκε σε κάποιον ποδοσφαιριστή, παρά το γκολ του Μάρκο Γκρούγιτς για το οποίο δήλωσε χαρούμενος:
«Όλη η ομάδα ήταν καλή, αλλά ο κόσμος είναι ο MVP! Ήρθαν χιλιάδες εδώ, ταξίδεψαν πολλά χιλιόμετρα και μας στήριξαν».
Ο Νίκολιτς μίλησε και μια ξεχωριστή στιγμή που εκτυλίχθηκε πίσω από τον πάγκο. Ένα μικρό παιδί του ζητούσε επίμονα μια φανέλα, με τον Σέρβο τεχνικό να ανταποκρίνεται αμέσως. «Ήταν ένα υπέροχο παιδί με όμορφα μάτια. Μου ζήτησε μία φανέλα και του δόθηκε», σημείωσε.