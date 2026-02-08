Αλπερέν Σενγκούν: Απολογήθηκε για την σεξιστική επίθεση σε γυναίκα διαιτητή, δείτε βίντεο

«Ήταν ανώριμο εκ μέρους μου» δήλωσε μερικές ημέρες μετά το περιστατικό, ενώ αποκάλυψε πως της ζήτησε συγγνώμη αμέσως μετά τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης