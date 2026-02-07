Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ κατά Μυστακίδη για δεσμεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί, με εξώδικο απαντά ο επιχειρηματίας: Ζητά να αφαιρεθεί το «cube» από το Παλατάκι

Είχε προηγηθεί επιστολή του ΑΣ ΠΑΟΚ προς τη διοίκηση της ΚΑΕ για οφειλές, αλλά και για την ανυπόγραφη, ακόμα, τυπική συμφωνία για τη χρήση του ονόματος και του PAOK Sports Arena