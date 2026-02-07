Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ κατά Μυστακίδη για δεσμεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί, με εξώδικο απαντά ο επιχειρηματίας: Ζητά να αφαιρεθεί το «cube» από το Παλατάκι
Είχε προηγηθεί επιστολή του ΑΣ ΠΑΟΚ προς τη διοίκηση της ΚΑΕ για οφειλές, αλλά και για την ανυπόγραφη, ακόμα, τυπική συμφωνία για τη χρήση του ονόματος και του PAOK Sports Arena
Η αντιπαράθεση μεταξύ του ΑΣ ΠΑΟΚ και του Τέλη Μυστακίδη συνεχίζεται.
Η πλευρά Μυστακίδη δεν απάντησε -σε πρώτη φάση- στα όσα της καταμαρτύρησε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για οφειλές, αλλά επέλεξε να στείλει εξώδικο, ζητώντας την αφαίρεση του cube από την οροφή στο Παλατάκι, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, με έξοδα του ΑΣ και του πρώην προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζοπούλου. Το εξώδικο κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αθλητικών Υποδομών της ΓΓΑ, δίνοντας στη διαμάχη επίσημη διάσταση.
Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ωστόσο, αντί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την καταβολή των οφειλών και την πληρωμή του συμβολαίου του Τζέφρι Γέντρικ, αλλά και για τη συμφωνία σχετικά με το όνομα, το σήμα και τη χρήση του γηπέδου, περνάει στην αντεπίθεση. Στην ουσία, ζητά από τον ΑΣ και τον Θανάση Χατζοπούλο να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής στο Παλατάκι, καθιστώντας τους υπεύθυνους για ό,τι προκύψει.
Το ενδιαφέρον είναι πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπό τη νέα ιδιοκτησία δεν έχει υπογράψει ακόμη καμία μισθωτική σύμβαση με τον ΑΣ για τη χρήση του PAOK SPORTS ARENA, ούτε για το όνομα και το σήμα, με αποτέλεσμα τυπικά να μην έχει λόγο στο γήπεδο. Παρά τους μήνες που πέρασαν, δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις, ούτε έχει προχωρήσει η συμφωνία για τα έσοδα από όνομα και σήμα, κάνοντας ακόμα πιο έντονο το κλίμα της διχόνοιας.
Στις 3 Φεβρουαρίου, όπως γράφει το voria.gr, ο ΑΣ ΠΑΟΚ είχε στείλει επιστολή προς την ΚΑΕ -η οποία κοινοποιήθηκε και στον Τέλη Μυστακίδη- υπενθυμίζοντας όσα έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να υλοποιηθούν μετά την ανάληψη του μπασκετικού τμήματος από τον επιχειρηματία.
Η επιστολή αναφερόταν σε τρία βασικά θέματα:
Οικονομική οφειλή: Ο ΑΣ υπενθυμίζει ότι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου η ΚΑΕ όφειλε να έχει εξοφλήσει ποσό 112.000 ευρώ. Πρόκειται για παλαιό χρέος της ΚΑΕ προς τον ΑΣ, το οποίο έχει αναγνωριστεί από τη νέα διοίκηση και σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία έπρεπε να καταβληθεί έως τις 15/1.
Επίσημη συμφωνία για όνομα και γήπεδο: Ο ΑΣ ζητά από τον Μυστακίδη να προχωρήσει στην υπογραφή της τυπικής συμφωνίας για τη χρήση του ονόματος και του PAOK Sports Arena, διαδικασία που θεωρείται τυπική σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Συμβόλαιο Τζέντρικ: Υπενθυμίζεται επίσης η δέσμευση του Μυστακίδη να καλύψει το συμβόλαιο του βολεϊμπολίστα Τζέντρικ, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 120.000 ευρώ.
