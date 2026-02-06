Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Saudi Pro League σε Ρονάλντο: Δεν αποφασίζεις εσύ για τη λίγκα
«Κανείς δεν είναι πάνω από τους κανόνες», το μήνυμα της Saudi Pro League στον Πορτογάλο σταρ – Επιμένει στην αποχή ο «CR7» ως διαμαρτυρία για τις μεταγραφές
Η απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να κηρύξει «απεργία» και να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ προκάλεσε την επίσημη και αυστηρή αντίδραση της Saudi Pro League. Ο Πορτογάλος σταρ, ο οποίος αναμένεται να χάσει την Παρασκευή το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του, διαμαρτύρεται για τη διαχείριση του μεταγραφικού παζαριού από το Κρατικό Ταμείο (PIF), θεωρώντας πως η ομάδα του αδικείται σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
Το τελεσίγραφο της Λίγκας
Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η διοργανώτρια αρχή θέλησε να βάλει φρένο στις αξιώσεις του Ρονάλντο, τονίζοντας πως κάθε σύλλογος λειτουργεί ανεξάρτητα.
Η Λίγκα υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις για προσλήψεις και δαπάνες λαμβάνονται από τις διοικήσεις των ίδιων των ομάδων εντός ενός κοινού οικονομικού πλαισίου.
«Κανένα άτομο, όσο σημαντικό κι αν είναι, δεν λαμβάνει αποφάσεις πέρα από τον δικό του σύλλογο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας μεν την προσφορά του «CR7», αλλά θέτοντας σαφή όρια.
Η Saudi Pro League υπεραμύνθηκε του συστήματος, επισημαίνοντας πως η μικρή βαθμολογική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων πρώτων ομάδων αποδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός είναι υγιής.
Η αιτία της οργής και το αβέβαιο μέλλον
Η δυσαρέσκεια του Ρονάλντο δεν στρέφεται κατά της Αλ Νασρ, αλλά κατά της συνολικής διαχείρισης της λίγκας. Ο Πορτογάλος θεωρεί προκλητική την ενίσχυση της Αλ Χιλάλ (με την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά), την ώρα που το PIF, το οποίο ελέγχει τους τέσσερις μεγάλους συλλόγους της χώρας, φαίνεται να βάζει εμπόδια στην περαιτέρω ενδυνάμωση της δικής του ομάδας.
Παρά το γεγονός ότι ο Ρονάλντο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με ετήσιες απολαβές 200 εκατομμυρίων ευρώ, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Στο τραπέζι υπάρχει πάντα η ρήτρα αποδέσμευσης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία ο παίκτης θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να πιέσει για την έξοδό του από τη χώρα, αν και προς το παρόν καμία πλευρά δεν επιθυμεί να φτάσει στα άκρα.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Saudi officials with a message to Cristiano Ronaldo:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 6, 2026
• Competition decisions are not subject to the will of any player, regardless of their status.
• Contracts, spending, and strategy remain in the hands of the clubs themselves.
• The competition is… pic.twitter.com/p3O1sOM35s
