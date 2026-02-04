Champions League Βόλεϊ γυναικών: Έγραψε ιστορία ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στα play off, δείτε βίντεο

Στην παρθενική του συμμετοχή στους ομίλους του Champions League ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει μια τεράστια επιτυχία καθώς βρίσκεται στα play off της διοργάνωσης και ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης