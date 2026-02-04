Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Champions League Βόλεϊ γυναικών: Έγραψε ιστορία ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στα play off, δείτε βίντεο
Champions League Βόλεϊ γυναικών: Έγραψε ιστορία ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στα play off, δείτε βίντεο
Στην παρθενική του συμμετοχή στους ομίλους του Champions League ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει μια τεράστια επιτυχία καθώς βρίσκεται στα play off της διοργάνωσης και ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης
Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί για να πάρει το εισιτήριο ως η καλύτερη τρίτη ομάδα όλων των ομίλων και παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά, έκανε την ανατροπή (έχοντας να αντιμετωπίσει και την απουσία της Ντι Ιούλιο) και συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει ελληνική γυναικεία ομάδα στο Champions League (όντας μεταξύ των 11 καλύτερων ομάδων).
Μάλιστα οι ερυθρόλευκες θα αντιμετωπίσουν στα play off σε διπλές αναμετρήσεις την Βέρο Μιλάνο, την ιταλική ομάδα με την οποία αγωνίστηκαν και στον όμιλο.
Αναλυτικά στα προημιτελικά προκρίθηκαν ως πρώτες των ομίλων η Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), η Κονελιάνο (Ιταλία), η Βακίφμπανκ (Τουρκία), η Ρεζόβια (Πολωνία) και η Ετσατσίμπασι (Τουρκία).
Οι πέντε καλύτερες δεύτερες, Βέρο Μιλάνο (Ιταλία), Ζέρεν (Τουρκία), Σκαντίτσι (Ιταλία), Νοβάρα (Ιταλία) και Σβέριν (Γερμανία) με τον Ολυμπιακό που βγήκε καλύτερος τρίτος.
Πέρα από τις μάχες του Ολυμπιακού με τη Βέρο Μιλάνο (έχασε την πρωτιά από την Ετσατσίμπασι που τη νίκησε με 3-2 σετ για δεύτερη φορά) τα άλλα δύο ζευγάρια των πλέι οφ είναι: Ζέρεν (Τουρκία) - Σβέριν (Γερμανία) και Σκαντίτσι (Ιταλία) - Νοβάρα (Ιταλία).
Κακή εκκίνηση, ιδανικό φινάλε
Η πρωταθλήτρια Σερβίας αιφνιδίασε στην εκκίνηση του αγώνα και στο πρώτο σετ άρχισε να χτίζει μια διαφορά (16-11) φτάνοντας άνετα στο 1-0. Από εκείνο το σημείο και μετά οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους (3-13 το σκορ στην εκκίνηση του β' σετ) έκαναν εύκολα το 1-1, ενώ στο τρίτο παρόλο που απώλεσαν μια σημαντική διαφορά (το 14-19 έγινε 20-21) με την Μίλιτσα Κούμπουρα στο 22-23 να παίρνει τις δύο επόμενες επιθέσεις για το 1-2.
Ακολούθησε ένα δραματικό 4ο σετ όπου το 8-13 και 14-17 έγινε 23-20, αλλά οι ερυθρόλευκες απάντησαν και έστειλαν το σετ στην παράταση με την Αμάντα Κονέο να υπογράφει τη νίκη και την πρόκριση.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Ενδιαφέρον παιχνίδι, περιμέναμε πως θα είναι ένα δύσκολο ματς. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη πασαδόρο μας, την Ελισάβετ (σ.σ. Ηλιοπούλου), γιατί είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι τέτοιου επιπέδου και με τόση πίεση. Και ανταποκρίθηκε, έκανε πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια στα κορίτσια για τη νίκη και την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του CEV Champions League! Περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλό μας απόψε».
Ενώ η Μίλιτσα Κούμπουρα σημείωσε από την πλευρά της: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, που καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Η Ζελέζνιτσαρ έπαιξε πολύ καλύτερα σε σχέση με το ματς στην έδρα μας. Είχαμε, όμως, εξαιρετική ψυχολογία! Ως ομάδα, μείναμε δυνατές μέχρι το τέλος και είμαι πολύ περήφανη που περάσαμε στην επόμενη φάση του CEV Champions League».
Η διακύμανση:
Μάλιστα οι ερυθρόλευκες θα αντιμετωπίσουν στα play off σε διπλές αναμετρήσεις την Βέρο Μιλάνο, την ιταλική ομάδα με την οποία αγωνίστηκαν και στον όμιλο.
Αναλυτικά στα προημιτελικά προκρίθηκαν ως πρώτες των ομίλων η Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), η Κονελιάνο (Ιταλία), η Βακίφμπανκ (Τουρκία), η Ρεζόβια (Πολωνία) και η Ετσατσίμπασι (Τουρκία).
Οι πέντε καλύτερες δεύτερες, Βέρο Μιλάνο (Ιταλία), Ζέρεν (Τουρκία), Σκαντίτσι (Ιταλία), Νοβάρα (Ιταλία) και Σβέριν (Γερμανία) με τον Ολυμπιακό που βγήκε καλύτερος τρίτος.
Πέρα από τις μάχες του Ολυμπιακού με τη Βέρο Μιλάνο (έχασε την πρωτιά από την Ετσατσίμπασι που τη νίκησε με 3-2 σετ για δεύτερη φορά) τα άλλα δύο ζευγάρια των πλέι οφ είναι: Ζέρεν (Τουρκία) - Σβέριν (Γερμανία) και Σκαντίτσι (Ιταλία) - Νοβάρα (Ιταλία).
Κακή εκκίνηση, ιδανικό φινάλε
Η πρωταθλήτρια Σερβίας αιφνιδίασε στην εκκίνηση του αγώνα και στο πρώτο σετ άρχισε να χτίζει μια διαφορά (16-11) φτάνοντας άνετα στο 1-0. Από εκείνο το σημείο και μετά οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους (3-13 το σκορ στην εκκίνηση του β' σετ) έκαναν εύκολα το 1-1, ενώ στο τρίτο παρόλο που απώλεσαν μια σημαντική διαφορά (το 14-19 έγινε 20-21) με την Μίλιτσα Κούμπουρα στο 22-23 να παίρνει τις δύο επόμενες επιθέσεις για το 1-2.
Ακολούθησε ένα δραματικό 4ο σετ όπου το 8-13 και 14-17 έγινε 23-20, αλλά οι ερυθρόλευκες απάντησαν και έστειλαν το σετ στην παράταση με την Αμάντα Κονέο να υπογράφει τη νίκη και την πρόκριση.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Ενδιαφέρον παιχνίδι, περιμέναμε πως θα είναι ένα δύσκολο ματς. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη πασαδόρο μας, την Ελισάβετ (σ.σ. Ηλιοπούλου), γιατί είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι τέτοιου επιπέδου και με τόση πίεση. Και ανταποκρίθηκε, έκανε πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια στα κορίτσια για τη νίκη και την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του CEV Champions League! Περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλό μας απόψε».
Ενώ η Μίλιτσα Κούμπουρα σημείωσε από την πλευρά της: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, που καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Η Ζελέζνιτσαρ έπαιξε πολύ καλύτερα σε σχέση με το ματς στην έδρα μας. Είχαμε, όμως, εξαιρετική ψυχολογία! Ως ομάδα, μείναμε δυνατές μέχρι το τέλος και είμαι πολύ περήφανη που περάσαμε στην επόμενη φάση του CEV Champions League».
Η διακύμανση:
1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-15, 25-15
2ο σετ: 2-8, 9-16, 13-21, 17-25
3ο σετ: 4-8, 11-16, 16-21, 22-25
4ο σετ: 4-8, 14-16, 21-20, 26-28
Τα σετ: 1-3 (25-15, 17-25, 22-25, 26-28)
*Οι πόντοι της Λαΐκοβατς προήλθαν από 10 άσσους, 51 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσσους, 51 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Ζελέζνιτσαρ Λαΐκοβατς (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 1 (1/17 επ., 23% υπ. – 15% άριστες), Σακρατζίγια 13 (13/32 επ., 33% υπ. – 31% άριστες), Κοπρίβιτσα 15 (5/17 επ., 6 άσοι, 4 μπλοκ), Φιλίποβιτς 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιόνγεφ 6 (4/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σάβιτς 17 (15/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Πάκιτς (λ, 38% υπ. – 38% άριστες), Κορολίγια Γ. 1 (1 άσσος), Κοσταντίνοβιτς 1 (1/2 επ.), Κορολίγια Ντ. 5 (5/15 επ., 30% υπ. – 20% άριστες), Ζιβάνοβιτς 2 (2/2 επ.)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου (0/2 επ.), Εμμανουηλίδου 5 (2/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κούμπουρα 33 (30/55 επ., 3 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 7 (1/7 επ., 6 μπλοκ), Καρκάσες 2 (1/15 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. – 25% άριστες), Κόνεο 11 (8/25 επ., 3 μπλοκ, 58% υπ. – 42% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 40% υπ. – 35% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Αμπντεραχίμ 12 (8/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ)
2ο σετ: 2-8, 9-16, 13-21, 17-25
3ο σετ: 4-8, 11-16, 16-21, 22-25
4ο σετ: 4-8, 14-16, 21-20, 26-28
Τα σετ: 1-3 (25-15, 17-25, 22-25, 26-28)
*Οι πόντοι της Λαΐκοβατς προήλθαν από 10 άσσους, 51 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσσους, 51 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Ζελέζνιτσαρ Λαΐκοβατς (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 1 (1/17 επ., 23% υπ. – 15% άριστες), Σακρατζίγια 13 (13/32 επ., 33% υπ. – 31% άριστες), Κοπρίβιτσα 15 (5/17 επ., 6 άσοι, 4 μπλοκ), Φιλίποβιτς 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιόνγεφ 6 (4/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σάβιτς 17 (15/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Πάκιτς (λ, 38% υπ. – 38% άριστες), Κορολίγια Γ. 1 (1 άσσος), Κοσταντίνοβιτς 1 (1/2 επ.), Κορολίγια Ντ. 5 (5/15 επ., 30% υπ. – 20% άριστες), Ζιβάνοβιτς 2 (2/2 επ.)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου (0/2 επ.), Εμμανουηλίδου 5 (2/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κούμπουρα 33 (30/55 επ., 3 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 7 (1/7 επ., 6 μπλοκ), Καρκάσες 2 (1/15 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. – 25% άριστες), Κόνεο 11 (8/25 επ., 3 μπλοκ, 58% υπ. – 42% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 40% υπ. – 35% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Αμπντεραχίμ 12 (8/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα