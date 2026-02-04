NBA: Παρελθόν από τους Μάβερικς ο Άντονι Ντέιβις, πήγε στους Γουίζαρντς
Νέα μεταγραφική βόμβα έσκασε στο NBA με τον Άντονι Ντέιβις να αποχωρεί από τους Μάβερικς με προορισμό την Ουάσινγκτον

Δυναμικά έχουν ξεκινήσει τα trades στο NBA, με τους Ντάλας Μάβερικς και τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς να προχωρούν σε μια συμφωνία που αλλάζει ριζικά την κατεύθυνση και των δύο οργανισμών.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, οι Μάβερικς παραχωρούν τον Άντονι Ντέιβις, 10 φορές All-Star και μέλος της λίστας των 75 κορυφαίων παικτών στην ιστορία του NBA, μαζί με τους Τζέιντεν Χάρντι, Ντ’Άντζελο Ράσελ και Ντάντε Έξουμ, με προορισμό την Ουάσινγκτον. Σε αντάλλαγμα, το Ντάλας αποκτά τους Κρις Μίντλετον, AJ Τζόνσον, Μαλάκι Μπράναμ και Μάρβιν Μπάγκλεϊ ΙΙΙ, καθώς και ένα ιδιαίτερα σημαντικό πακέτο draft picks. Οι Μάβερικς λαμβάνουν το first-round pick των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για το 2026, ένα protected first-round pick των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για το 2030, αλλά και τρία second-round picks, το 2026 από το Φοίνιξ, το 2027 από το Σικάγο και το 2029 από το Χιούστον.

Η Ουάσινγκτον θέλει να προσθέσει εμπειρία στο ρόστερ της, ενισχύοντας έναν κορμό που ήδη περιλαμβάνει τους Τρέι Γιανγκ, Άλεξ Σαρ, Κάιζον Τζορτζ, Τρε Τζόνσον και Μπιλάλ Κουλιμπαλί, δείχνοντας πρόθεση να περάσει άμεσα από τη θεωρία στην πράξη. Αντιθέτως οι Μάβερικς «βλέπουν» πιο μακροπρόθεσμα, καθώς η αποχώρηση του Ντέιβις ανοίγει σημαντική οικονομική και αγωνιστική ευελιξία, ενώ τα draft picks που αποκτώνται προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για χτίσιμο σε βάθος χρόνου. Το Ντάλας συγκεντρώνει assets και διαμορφώνει πλέον το πλάνο του με σημείο αναφοράς τον Κούπερ Φλαγκ, επενδύοντας στο μέλλον και στη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου αγωνιστικού κορμού γύρω από αυτόν.
Πηγή:www.gazzetta.gr



