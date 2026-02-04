Ο «Φλοίσβος» χτίζει πολυαθλητικές δομές στο Παλαιό Φάληρο με στόχο τον πρωταθλητισμό

Κλείσιμο

Με κεντρικό σύνθημα «ενιαίος αθλητισμός και πρωταθλητισμός στο Παλαιό Φάληρο», η ομάδα βόλεϊ του Φλοίσβου Π. Φαλήρου - Members PARON διανύει την φετινή σεζόν και ελπίζει το 2026 σε μια καλύτερη πορείαΤα όνειρα του επικεφαλής της ομάδας του «Φλοίσβου», Δημήτρη Αγγελόπουλου δεν περιορίζονται στο βόλεϊ. Εκτός από αυτήν, ιδρύεται τμήμα pétanque (πετάνκ - εδαφοσφαίριση), αλλά και τμήμα στίβου, καθώς και τμήμα ποδοσφαίρου. Επίσης σε χώρο 300 τμ και με προπονητή τον Βαλέριο Λεωνίδη ιδρύεται τμήμα άρσης βαρών, αλλά και τμήματα τάε κβο ντο, τζούντο και καράτε, τμήμα βόλεϊ γυναικών, τμήμα τένις και ακαδημίες μπάσκετ ανδρών/γυναικών και τμήμα πόλο γυναικών. Ο στόχος είναι ο σύλλογος να φτάσει στα 11 τμήματα, επιδιώκοντας να έχει στις τάξεις του σχεδόν 5.000 αθλητέςΟ Δημήτρης Αγγελόπουλος ξετυλίγει το κουβάρι του αθλητισμού, που από πολύ νωρίς μπήκε στη ζωή του και συνεχίζει να ξετυλίγεται δίχως τέλος. “Ασχολήθηκα με το μπάσκετ από μικρή ηλικία και είχα αρκετή επιτυχία στα 15–16 μου χρόνια. Όμως δεν ήμουν από τους αθλητές που ζούσαν αποκλειστικά για τον πρωταθλητισμό. Ήθελα μια πιο ανεξάρτητη ζωή και αυτό επηρέασε την πορεία μου. Παρ’ όλα αυτά, έπαιξα σε μικρές ομάδες και είχα συμμετοχές σε εθνικές μικρών ηλικιών. Το γεγονός ότι δεν έφτασα εκεί που κάποιοι πίστευαν ότι μπορούσα, με έκανε να στραφώ πιο έντονα στον αθλητισμό από άλλη πλευρά”.Είναι η μεγάλη του αγάπη ο αθλητισμός. Γι αυτό και μέσα από αυτόν, πέρα από τις πολλές δραστηριότητές του στον τομέα των κατασκευών, ο Δημήτρης Αγγελόπουλος βάζει στόχους και ελπίζει σε πολλά. “Ξεκίνησα παίρνοντας μια μικρή ομάδα στην Καλλιθέα, που τότε βρισκόταν σε χαμηλή κατηγορία. Αυτή η ομάδα έφτασε να αγωνίζεται τέσσερα χρόνια στην Α1. Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούσε να διατηρηθεί και υποβιβάστηκε. Παρ’ όλα αυτά, κατακτήσαμε περίπου δεκαπέντε μετάλλια, κάτι εξαιρετικά δύσκολο στο μπάσκετ, δεδομένου του ανταγωνισμού από μεγάλες ομάδες”.Η ενασχόληση με το βόλεϊ συνδέεται άμεσα με τον τόπο του. “Είμαι γέννημα-θρέμμα Παλαιού Φαλήρου και όταν δημιουργήθηκε ο Φλοίσβος, θέλησα να συμβάλω. Το βόλεϊ δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο· είναι το τρίτο άθλημα σε δημοτικότητα. Πολύ λίγα παιδιά δηλώνουν ότι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό”. Τι φταίει; “Φταίει κυρίως η νοοτροπία των παραγόντων. Πολλοί ενδιαφέρονται μόνο για την άμεση επιτυχία και όχι για την ανάπτυξη. Η ομοσπονδία του βόλεϊ έχει σοβαρές προθέσεις, όμως οι προτάσεις ανάπτυξης είναι δύσκολο να εφαρμοστούν όταν προτεραιότητα είναι η προβολή και όχι η βάση του αθλήματος. Αν δεν υπάρχουν επιτυχίες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη”.Ο Φλοίσβος, στην α’ φάση της Volley League αντιμετώπισε δυσκολίες με σερί σε ήττες και χαμηλή βαθμολογία. Προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις και το βασικότερο που συνέβη ήταν η αλλαγή προπονητή. Μετά την παραίτηση τού Κώστα Αρσενιάδη, την ομάδα ανέλαβε ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο οποίος παραμένει και στη τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδος. Ηδη από την πρώτη κιόλας αναμέτρηση φάνηκε η διαφορά ενώ τη περασμένη Κυριακή με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Φλοίσβος νίκησε με 3-0 σετ τον Φοίνικα Σύρου και έδειξε μια άλλη πλέον εικόνα δυναμικής. Σταθεροί στο πλάι της ομάδας παραμένουν ο team manager Κυριάκος Γρηγορακάκης με πολύ μεγάλη εμπειρία και σταθερή παρουσία και στήριξη στους αθλητές και ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος ο οποίος είναι παρών σε όλες τις αναμετρήσεις της ομάδας.Οπως υποστηρίζει ο Δ. Αγγελόπουλος, η καλή πορεία του Φλοίσβου και η άνοδός του οφείλονται “Στη σωστή διοικητική λειτουργία και στο όραμα. Ο Φλοίσβος αναπτύσσεται σε πολλά αθλήματα: ποδόσφαιρο, βόλεϊ, στίβο, τμήματα γυναικών. Στόχος μας, μαζί με άλλους συλλόγους της περιοχής, είναι να φτάσουμε τους 5.000 αθλητές. Είναι φιλόδοξο, αλλά όχι ανέφικτο. Το όραμά μου είναι ένα ενιαίο Φάληρο, ένας μεγάλος πολυαθλητικός σύλλογος χωρίς διαχωρισμούς. Να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα συγκαταλέγεται στις πέντε κορυφαίες στην Ελλάδα, με υγιή βάση και πραγματική ανάπτυξη. Ο φετινός στόχος είναι ένα καθαρά αθλητικό πλαίσιο, να δημιουργήσουμε περισσότερα τμήματα και να βάλουμε γερές βάσεις. Είμαστε μια ομάδα μόλις ενός έτους και ήδη λειτουργούμε πολλά αθλήματα”.Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί που δεν έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό, τι θα του λέγατε; “Δεν αρκεί να το πείσω εγώ. Χρειάζεται ένα ολόκληρο σύστημα που να στηρίζει τα παιδιά και να τα εμπνέει. Όταν υπάρχει όραμα και οργάνωση, τα παιδιά ακολουθούν. Το έχω δει να συμβαίνει. Παρά τις δυσκολίες, πιστεύω ότι κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Χαλάμε χρόνο, χρήμα και ενέργεια, αλλά αξίζει. Ο αθλητισμός είναι επένδυση στα παιδιά και στο μέλλον”.