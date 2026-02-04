Ο Αταμάν ειρωνεύτηκε «συνεχίστε να γράφετε» τους δημοσιογράφους και ευχαρίστησε τον Γιαννακόπουλο για το ξέσπασμά του: Μου έδωσε κίνητρο
Ο Αταμάν ειρωνεύτηκε «συνεχίστε να γράφετε» τους δημοσιογράφους και ευχαρίστησε τον Γιαννακόπουλο για το ξέσπασμά του: Μου έδωσε κίνητρο
Ξέσπασε με υψωμένες τις γροθιές προς τους φιλάθλους μετά τη νίκη-θρίλερ επί της Ρεάλ το βράδυ της Τρίτης
Ειρωνείες και αιχμές προς τους δημοσιογράφους αλλά και ένα ευχαριστώ προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά το ξέσπασμα και το «παραιτηθείτε όλοι» της περασμένης Κυριακής, περιελάμβανε το «τρίτο ημίχρονο» για τον Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη-θρίλερ του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ το βράδυ της Τρίτης
Αρχικά όταν είδε τους δημοσιογράφους έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων» τους είπε εμφανώς θυμωμένος για όσα είχαν προηγηθεί «λατρεύω αυτά που γράφετε. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα!».
Έδωσε, μάλιστα, συνέχεια στη συνέντευξη τύπου λέγοντας, μεταξύ άλλων, «ξέρω ποιος προβοκάρει στα Μέσα. Τσέκαρα, κατάλαβα, πως κάποιος ήθελε να προβοκάρει απέναντί μου. Ξέρω τον λόγο, είναι προφανές» και «ξέρω ποια Μέσα προκαλούν και τους ευχαριστώ που δίνουν περισσότερο κίνητρο και ξέρω τον λόγο που το κάνουν».
Ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε και στο δημόσιο ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη πριν από μερικά 24ωρα και είπε «με πήραν τηλέφωνο ειδικά από τα τουρκικά Μέσα, κάποιοι από τα ελληνικά. Γιατί δεν αντέδρασα στα στόρι του κ. Γιαννακόπουλου; Είναι πολύ απλό! Είναι σαν εμένα. Εγώ επιτίθεμαι μερικές φορές στη συνέντευξη Τύπου στους παίκτες μου. Δεν επιτέθηκε σε μένα, αλλά σε όλους μας. Είναι φυσιολογικό. Θέλει να νικήσει. Βάζει προσπάθεια, λεφτά. Έχει δίκιο. Έτσι είναι το στυλ του. Είχε δίκιο. Ειλικρινά, παίρνω κίνητρο. Μπορεί οι παίκτες να ήταν λίγο μπερδεμένοι, αλλά χθες τους είπα ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Όλοι σκέφτονται το 8ο αστέρι. Σταματήστε να σκέφτεστε το 8ο αστέρι. Απλά συγκεντρωθείτε στο επόμενο παιχνίδι. Όταν πήραμε το 7ο, κανείς δεν περίμενε ότι θα το πάρουμε. Όλα πρέπει να γίνουν βήμα - βήμα. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σέβομαι τον κ. Γιαννακόπουλο, δεν του απάντησα. Θα ήθελα να του πω ένα ευχαριστώ που μας έδωσε έξτρα κίνητρο, ειδικά σε μένα».
Ανακοίνωσε, τέλος, πως δεν θα επικρίνει ξανά δημόσια τόσο σφοδρά τους παίχτες του όπως έκανε το τελευταίο διάστημα λέγοντας χαρακτηριστικάα «κατάλαβα ότι όταν κάνω εγώ κάτι τέτοιο δημόσια στους παίκτες μου, δεν αισθάνονται καλά, όπως δεν αισθάνομαι εγώ καλά, οπότε δεν θα το ξανακάνω δημόσια».
Ενδεικτικό πάντως της πίεσης που ένιωθε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τις κακές εμφανίσεις των «πράσινων» και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, ήταν το ξέσπασμά του μετά το τέλος του αγώνα με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό με τις υψωμένες γροθιές.
Αρχικά όταν είδε τους δημοσιογράφους έξω από τα αποδυτήρια των «πρασίνων» τους είπε εμφανώς θυμωμένος για όσα είχαν προηγηθεί «λατρεύω αυτά που γράφετε. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα!».
💥 Αταμάν σε δημοσιογράφους: «Continue to write»#paobc pic.twitter.com/FJ2qIW3D2o— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 3, 2026
Έδωσε, μάλιστα, συνέχεια στη συνέντευξη τύπου λέγοντας, μεταξύ άλλων, «ξέρω ποιος προβοκάρει στα Μέσα. Τσέκαρα, κατάλαβα, πως κάποιος ήθελε να προβοκάρει απέναντί μου. Ξέρω τον λόγο, είναι προφανές» και «ξέρω ποια Μέσα προκαλούν και τους ευχαριστώ που δίνουν περισσότερο κίνητρο και ξέρω τον λόγο που το κάνουν».
Ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε και στο δημόσιο ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη πριν από μερικά 24ωρα και είπε «με πήραν τηλέφωνο ειδικά από τα τουρκικά Μέσα, κάποιοι από τα ελληνικά. Γιατί δεν αντέδρασα στα στόρι του κ. Γιαννακόπουλου; Είναι πολύ απλό! Είναι σαν εμένα. Εγώ επιτίθεμαι μερικές φορές στη συνέντευξη Τύπου στους παίκτες μου. Δεν επιτέθηκε σε μένα, αλλά σε όλους μας. Είναι φυσιολογικό. Θέλει να νικήσει. Βάζει προσπάθεια, λεφτά. Έχει δίκιο. Έτσι είναι το στυλ του. Είχε δίκιο. Ειλικρινά, παίρνω κίνητρο. Μπορεί οι παίκτες να ήταν λίγο μπερδεμένοι, αλλά χθες τους είπα ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Όλοι σκέφτονται το 8ο αστέρι. Σταματήστε να σκέφτεστε το 8ο αστέρι. Απλά συγκεντρωθείτε στο επόμενο παιχνίδι. Όταν πήραμε το 7ο, κανείς δεν περίμενε ότι θα το πάρουμε. Όλα πρέπει να γίνουν βήμα - βήμα. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σέβομαι τον κ. Γιαννακόπουλο, δεν του απάντησα. Θα ήθελα να του πω ένα ευχαριστώ που μας έδωσε έξτρα κίνητρο, ειδικά σε μένα».
Ανακοίνωσε, τέλος, πως δεν θα επικρίνει ξανά δημόσια τόσο σφοδρά τους παίχτες του όπως έκανε το τελευταίο διάστημα λέγοντας χαρακτηριστικάα «κατάλαβα ότι όταν κάνω εγώ κάτι τέτοιο δημόσια στους παίκτες μου, δεν αισθάνονται καλά, όπως δεν αισθάνομαι εγώ καλά, οπότε δεν θα το ξανακάνω δημόσια».
Ενδεικτικό πάντως της πίεσης που ένιωθε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τις κακές εμφανίσεις των «πράσινων» και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, ήταν το ξέσπασμά του μετά το τέλος του αγώνα με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό με τις υψωμένες γροθιές.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα