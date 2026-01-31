Άταμαν: Στα τελευταία δύο λεπτά κάναμε ντροπιαστικά λάθη, κάποιοι παίκτες δεν μπορούν να παίζουν σε αυτό το επίπεδο

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό» από τη Λυών, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 78-79 για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Κώστας Σλούκας ενώ τόνισε πως η ομάδα του στα τελευταία δύο λεπτά έκανε ντροπιαστικά λάθη.Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:«Ελέγχαμε το παιχνίδι και ήμασταν μπροστά με αρκετούς πόντους στα κρίσιμα σημεία του ματς. Στα τελευταία δύο λεπτά της αναμέτρησης κάναμε ντροπιαστικά λάθη και τους επιτρέψαμε να καλύψουν τη διαφορά αλλά είχαμε κυριαρχία στο παιχνίδι. Σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Ο Κώστας Σλούκας είχε μια εξαιρετική εμφάνιση και μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη».«Κάθε παιχνίδι μετράει. Η Βιλερμπάν στην έδρα της είναι μια επικίνδυνη ομάδα αλλά σήμερα ήρθαμε εδώ αποφασισμένοι να πάρουμε τη νίκη με την εξαιρετική άμυνά μας. Τα τελευταία δύο λεπτά κάναμε λάθη και τους επιτρέψαμε να πάρουν καλάθια, αλλά χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο Σλούκας ανέλαβε την ευθύνη, όπως και ο Γκραντ. Έχουμε μερικούς παίκτες που ευτυχώς είναι σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να βοηθήσουν γιατί κάποιοι άλλοι έπαιξαν με ντροπιαστικό τρόπο και δεν μπορούν να παίζουν σε αυτό το επίπεδο επομένως θα χρησιμοποιούμε μόνο αυτούς που μπορούν».