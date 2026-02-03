«Λατρεύω αυτά που γράφουν τα media, συνεχίστε να γράφετε!»: Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, βίντεο
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης

«Λατρεύω αυτά που γράφουν τα media, συνεχίστε να γράφετε!»: Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, βίντεο

Έξαλλος μετά τον αγώνα με την Ρεάλ ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού

«Λατρεύω αυτά που γράφουν τα media, συνεχίστε να γράφετε!»: Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, βίντεο
Ο Έργκιν Άταμαν, μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ και τη μεγάλη νίκη με το καλάθι του Γκραντ, έβαλε στο στόχαστρό τους τους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω από τα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα, ο Έργκιν Άταμαν, σε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο, και τους φώναξε: «Λατρεύω αυτά που γράφουν τα μίντια. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα!».


