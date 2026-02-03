Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
«Λατρεύω αυτά που γράφουν τα media, συνεχίστε να γράφετε!»: Τα έβαλε με τους δημοσιογράφους ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, βίντεο
Έξαλλος μετά τον αγώνα με την Ρεάλ ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού
Ο Έργκιν Άταμαν, μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ και τη μεγάλη νίκη με το καλάθι του Γκραντ, έβαλε στο στόχαστρό τους τους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω από τα αποδυτήρια.
Συγκεκριμένα, ο Έργκιν Άταμαν, σε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο, και τους φώναξε: «Λατρεύω αυτά που γράφουν τα μίντια. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα!».
💥 Επίθεση Αταμάν σε δημοσιογράφους: «Continue to write»#paobc pic.twitter.com/HELYlZng2U— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 3, 2026
