Αταμάν για το ξέσπασμα του Γιαννακόπουλου: Τον ευχαριστώ, μου έδωσε κίνητρο

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη επί της Ρεάλ ρωτήθηκε για το ξέσπασμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ μετά την ήττα από τον Άρη