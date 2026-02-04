Πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου με Σλούκα μετά τη νίκη επί της Ρεάλ: «Άϊντε αρχηγέ! Πάμε να το σηκώσουμε»
Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου με Σλούκα μετά τη νίκη επί της Ρεάλ: «Άϊντε αρχηγέ! Πάμε να το σηκώσουμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης

Πρώτη αντίδραση Γιαννακόπουλου με Σλούκα μετά τη νίκη επί της Ρεάλ: «Άϊντε αρχηγέ! Πάμε να το σηκώσουμε»
O Παναθηναϊκός άντεξε στο θρίλερ με την Ρεάλ και τελικά επικράτησε με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ που ξεσήκωσε το Τelekom Center Athens.

Μετά τη λήξη του αγώνα και το δραματικό φινάλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε  story στο instagram χρησιμοποιώντας πλάνο από τη στιγμή που ο Σλούκας περίμενε να μιλήσει στο flash interview. Πάνω στο βίντεο πρόσθεσε το μήνυμά του, απευθυνόμενος στον αρχηγό του Παναθηναϊκού: «Άιντε αρχηγέ! Σήμερα είναι το turning point. Πάμε να το σηκώσουμε».

To Final Four διεξάγεται φέτος στο Telekom Center Athens, ενώ ο Έλληνας γκαρντ σήκωσε το 2024 τη Euroleague σαν αρχηγός του Παναθηναϊκού.

Γιαννακόπουλος μετά τη νίκη επί της Ρεάλ
