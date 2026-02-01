Australian Open: Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam
Australian Open: Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam
Ο Ισπανός επικράτησε με 3-1 κόντρα στον Τζόκοβιτς και κατέκτησε το 7ο grand slam στην καριέρα του
Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στο Australian Open αφού επικράτησε με 3-1 στον τελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και έφτασε τα 7 grand slam μόλις στα 22 του χρόνια.
Όμως δεν είναι αυτό το μεγάλο του επίτευγμα, καθώς ο Ισπανός έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που κατακτά και τα 4 μεγάλα τουρνουά (Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open).
Έχει επίσης ένα ασύλληπτο ρεκόρ 7-1 νίκες όταν αγωνίζεται σε τελικούς Grand Slams διοργανώσεων και μάλιστα κατόρθωσε να γίνει ο 1ος παίκτης που κέρδισε τον Djokovic σε τελικό στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης.
Ο Σέρβος θρύλος, είχε κερδίσει 10/10 τελικούς στο παρελθόν στο Australian Open και παραμένει βεβαίως ο πολυνίκης του θεσμού.
Ο Αλκαράθ είναι μόλις 22 ετών και έχει καταφέρει πράγματα που ούτε οι 3 goats (Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς) δεν είχαν καταφέρει. Έχει τα φόντα, αν δεν αντιμετωπίσει τραυματισμούς να γίνει ο απόλυτος στην ιστορία του αθλήματος.
Όμως δεν είναι αυτό το μεγάλο του επίτευγμα, καθώς ο Ισπανός έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που κατακτά και τα 4 μεγάλα τουρνουά (Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open).
Έχει επίσης ένα ασύλληπτο ρεκόρ 7-1 νίκες όταν αγωνίζεται σε τελικούς Grand Slams διοργανώσεων και μάλιστα κατόρθωσε να γίνει ο 1ος παίκτης που κέρδισε τον Djokovic σε τελικό στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης.
Ο Σέρβος θρύλος, είχε κερδίσει 10/10 τελικούς στο παρελθόν στο Australian Open και παραμένει βεβαίως ο πολυνίκης του θεσμού.
Ο Αλκαράθ είναι μόλις 22 ετών και έχει καταφέρει πράγματα που ούτε οι 3 goats (Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς) δεν είχαν καταφέρει. Έχει τα φόντα, αν δεν αντιμετωπίσει τραυματισμούς να γίνει ο απόλυτος στην ιστορία του αθλήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα