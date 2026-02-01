Australian Open: Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam
SPORTS
Κάρλος Αλκαράθ Νόβακ Τζόκοβιτς Australian Open

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam

Ο Ισπανός επικράτησε με 3-1 κόντρα στον Τζόκοβιτς και κατέκτησε το 7ο grand slam στην καριέρα του

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam
Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στο Australian Open αφού επικράτησε με 3-1 στον τελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και έφτασε τα 7 grand slam μόλις στα 22 του χρόνια. 

Όμως δεν είναι αυτό το μεγάλο του επίτευγμα, καθώς ο Ισπανός έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που κατακτά και τα 4 μεγάλα τουρνουά (Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open). 

Έχει επίσης ένα ασύλληπτο ρεκόρ 7-1 νίκες όταν αγωνίζεται σε τελικούς Grand Slams διοργανώσεων και μάλιστα κατόρθωσε να γίνει ο 1ος παίκτης που κέρδισε τον Djokovic σε τελικό στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης.

Ο Σέρβος θρύλος, είχε κερδίσει 10/10 τελικούς στο παρελθόν στο Australian Open και παραμένει βεβαίως ο πολυνίκης του θεσμού. 

Ο Αλκαράθ είναι μόλις 22 ετών και έχει καταφέρει πράγματα που ούτε οι 3 goats (Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς) δεν είχαν καταφέρει. Έχει τα φόντα, αν δεν αντιμετωπίσει τραυματισμούς να γίνει ο απόλυτος στην ιστορία του αθλήματος.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης