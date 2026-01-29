Davis Cup: Με Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα στον αγώνα με το Μεξικό

Coach Luis Díaz Barriga Ibáñez και Captain της μεξικανικής ομάδας είναι ο Adrián Contreras.Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς, δήλωσε:«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα μας η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής αναμέτρησης του Davis Cup και είμαστε βέβαιοι ότι το ελληνικό κοινό θα δημιουργήσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, δίνοντας πολύτιμη ώθηση στους αθλητές της Εθνικής μας ομάδας.Η ΕΦΟΑ βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και το ήθος που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες αθλητές. Είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, με πάθος και αποφασιστικότητα, απέναντι σε έναν ιδιαίτερα αξιόλογο αντίπαλο.Καλούμε όλους τους φίλους του αθλητισμού να βρεθούν στο γήπεδο, να στηρίξουν την Εθνική μας και να απολαύσουν τένις υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας στη συνέχιση της ανοδικής πορείας της Ελλάδας στο Davis Cup και στις διεθνείς διοργανώσεις.Από την πλευρά της, η διοίκηση της Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εργάζεται μεθοδικά ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης, με στόχο να προσφέρουμε στο φίλαθλο κοινό περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθεί από κοντά τένις κορυφαίου επιπέδου».