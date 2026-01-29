H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης: «Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά», βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ και πρώην CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επισκέφτηκε την Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των 7 οπαδών που χάθηκαν στη Ρουμανία
Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ΜάκηςΓκαγκάτσης. Θέλησε κι εκείνος, με τον δικό του τρόπο, να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωής τους σε τροχαίο στη Ρουμανία.
«Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί. Η 27η Ιανουαρίου είναι μέρα θλίψης και πένθους για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Για να προσθέσει: «Είναι ωραία τα ευχολόγια, το να πούμε "ποτέ ξανά". Πραγματικά είναι το μόνο που μπορεί να πει κάποιος, στο τέλος όμως εμείς μένουμε εδώ. Κρίμα για αυτούς που έφυγαν, κρίμα για τους συγγενείς τους που θα δουν τα παιδιά σε φέρετρα. Είναι συγκινητικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ και οι φίλαθλοι όλων των άλλων ομάδων, αλλά και όλοι όσοι έχουν συγκλονιστεί από αυτό που έχει συμβεί».
