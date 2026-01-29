Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης: «Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά», βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Μάκης Γκαγκάτσης ΕΠΟ ΠΑΟΚ Τούμπα Δυστύχημα Ρουμανία

Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης: «Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά», βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ και πρώην CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επισκέφτηκε την Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των 7 οπαδών που χάθηκαν στη Ρουμανία

Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης: «Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά», βίντεο και φωτογραφίες
Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ΜάκηςΓκαγκάτσης. Θέλησε κι εκείνος, με τον δικό του τρόπο, να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωής τους σε τροχαίο στη Ρουμανία.

«Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί. Η 27η Ιανουαρίου είναι μέρα θλίψης και πένθους για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ.



Για να προσθέσει: «Είναι ωραία τα ευχολόγια, το να πούμε "ποτέ ξανά". Πραγματικά είναι το μόνο που μπορεί να πει κάποιος, στο τέλος όμως εμείς μένουμε εδώ. Κρίμα για αυτούς που έφυγαν, κρίμα για τους συγγενείς τους που θα δουν τα παιδιά σε φέρετρα. Είναι συγκινητικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ και οι φίλαθλοι όλων των άλλων ομάδων, αλλά και όλοι όσοι έχουν συγκλονιστεί από αυτό που έχει συμβεί».

Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης: «Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά», βίντεο και φωτογραφίες
Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης: «Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά», βίντεο και φωτογραφίες
Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης: «Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά», βίντεο και φωτογραφίες

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης