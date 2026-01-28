Χωρίς τέλος ο κατήφορος των Μπακς: Έχασαν και από τους Σίξερς, η έκτη ήττα σε επτά αγώνες
Χωρίς τέλος ο κατήφορος των Μπακς: Έχασαν και από τους Σίξερς, η έκτη ήττα σε επτά αγώνες

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς (25-21) επικράτησαν των Μιλγουόκι Μπακς (18-27) με 139-122

Χωρίς τέλος ο κατήφορος των Μπακς: Έχασαν και από τους Σίξερς, η έκτη ήττα σε επτά αγώνες
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης και οι Μπακς έφτασαν τις τρεις συνεχόμενες ήττες στη regular season, έξι στους τελευταίους επτά αγώνες, μετά το 139-122 από τους Σίξερς, στη Φιλαδέλφεια.

Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers Full Game Highlights – January 27, 2026 | NBA Season


Ο Πολ Τζορτζ πέτυχε 32 πόντους με 11/21 σουτ εντός πεδιάς, ο Τζοέλ Εμπίντ σημείωσε τους 18 από τους 29 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ταϊρίς Μάξι πρόσθεσε 22 πόντους για τους Σίξερς, οι οποίοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο γήπεδό τους σε 13-13.

Από την άλλη πλευρά, ο Μάιλς Τέρνερ σημείωσε 31 πόντους, όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για τα «Ελάφια», που υποχώρησαν στο 18-27 και έχουν το τέταρτο χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολή.

Από εκεί και πέρα, ο Ράιαν Κόλινς πρόσθεσε 24 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις έκανε double-double με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 17 πόντους. Πλην του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς δεν είχαν στη σύνθεσή τους ούτε τους Κέβιν Πόρτερ Jr. και Τορίν Πρινς.

Τα δωδεκάλεπτα: 42-34, 71-62, 106-95, 139-122.

Πηγή: gazzetta.gr

