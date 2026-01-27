Άνετη η εθνική πόλο γυναικών, διέλυσε 23-5 την Γαλλία και έκανε το 2χ2 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δείτε βίντεο

Η γαλανόλευκη θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στην Α΄ φάση την Πέμπτη (29/1, 15:45), απέναντι στη Γερμανία, και το Σαββατοκύριακο 31/1-1/2 θα δώσει τα δύο παιχνίδια της στη Β΄ φάση, με αντιπάλους την Ιταλία και μία εκ των Σερβίας ή Κροατίας