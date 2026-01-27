Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις προπονήσεις για Όσμαν και Μήτογλου
Χαμόγελα για τον Εργκίν Αταμάν που βλέπει δύο κομβικούς παίκτες να μπαίνουν σε κανονικούς ρυθμούς – Στην αναμονή για τον «λαβωμένο» Ναν και τον κλινήρη Γιουρτσέβεν
Δύο ευχάριστα νέα προέκυψαν για τον Παναθηναϊκό, λίγες ημέρες πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (30/1), για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε την προετοιμασία της με τους Τσέντι Οσμάν και Ντίνο Μήτογλου να επιστρέφουν στο κανονικό προπονητικό πρόγραμμα και να τίθενται εκ νέου στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.
Οι δύο παίκτες είχαν μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων το προηγούμενο διάστημα, με τον Οσμάν να απουσιάζει την τελευταία εβδομάδα και τον Μήτογλου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κέντρικ Ναν και Ομέρ Γιουρτσέβεν. Ο πρώτος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο, ενώ ο Τούρκος σέντερ ταλαιπωρήθηκε από ίωση.
