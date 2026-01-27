ΑΣ ΠΑΟΚ: «Είμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων»
ΑΣ ΠΑΟΚ: «Είμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων»
Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξέφρασε την οδύνη του για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχησε τη ζωή 7 φιλάθλων της ομάδας που ξεκίνησαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία και το ματς της Πέμπτης με τη Λυόν για το Europa League
Μετά τις ΚΑΕ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο ΑΣ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, που στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του Δικέφαλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ βυθίζεται στο πένθος μετά την τραγική είδηση του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους της ομάδας μας, κατά τη διάρκεια της εκδρομής τους στη Γαλλία για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ.
Επτά μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, άνθρωποι που ταξίδεψαν με μοναδικό σκοπό την αγάπη και την αφοσίωσή τους στον Δικέφαλο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ κοντά μας.
Η απώλειά τους προκαλεί ανείπωτη οδύνη και αφήνει ένα βαθύ, ανεπούλωτο τραύμα σε ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τον αβάσταχτο πόνο του και στέκεται με σεβασμό και συγκλονισμό δίπλα στις οικογένειες, τους οικείους και όλους όσους πενθούν αυτή την αδιανόητη απώλεια.
Η μνήμη των επτά φίλων μας θα παραμείνει για πάντα ζωντανή. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ.
Για ακόμα μία φορά, η αγάπη για τον ΠΑΟΚ δηλώνεται με αίμα. Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο για να παρακολουθήσουν τα τέσσερα ιερά γράμματα, τον ΠΑΟΚ, πληρώνοντας το βαρύτερο τίμημα της αφοσίωσής τους.
Ο Σύλλογος θα σταθεί με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και όσο χρειαστεί, δίπλα στις οικογένειες και στους συγγενείς των θυμάτων αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.» - Αλκιβιάδης Ησαϊάδης, Πρόεδρος Α.Σ. ΠΑΟΚ
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ βυθίζεται στο πένθος μετά την τραγική είδηση του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε επτά φίλους της ομάδας μας, κατά τη διάρκεια της εκδρομής τους στη Γαλλία για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ.
Επτά μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, άνθρωποι που ταξίδεψαν με μοναδικό σκοπό την αγάπη και την αφοσίωσή τους στον Δικέφαλο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ κοντά μας.
Η απώλειά τους προκαλεί ανείπωτη οδύνη και αφήνει ένα βαθύ, ανεπούλωτο τραύμα σε ολόκληρο τον Σύλλογο.
Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τον αβάσταχτο πόνο του και στέκεται με σεβασμό και συγκλονισμό δίπλα στις οικογένειες, τους οικείους και όλους όσους πενθούν αυτή την αδιανόητη απώλεια.
Η μνήμη των επτά φίλων μας θα παραμείνει για πάντα ζωντανή. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ.
Για ακόμα μία φορά, η αγάπη για τον ΠΑΟΚ δηλώνεται με αίμα. Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο για να παρακολουθήσουν τα τέσσερα ιερά γράμματα, τον ΠΑΟΚ, πληρώνοντας το βαρύτερο τίμημα της αφοσίωσής τους.
Ο Σύλλογος θα σταθεί με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και όσο χρειαστεί, δίπλα στις οικογένειες και στους συγγενείς των θυμάτων αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.» - Αλκιβιάδης Ησαϊάδης, Πρόεδρος Α.Σ. ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα