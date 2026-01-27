ΑΣ ΠΑΟΚ: «Είμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων»

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξέφρασε την οδύνη του για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχησε τη ζωή 7 φιλάθλων της ομάδας που ξεκίνησαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία και το ματς της Πέμπτης με τη Λυόν για το Europa League