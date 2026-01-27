Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Μανδάς: Από την πρώτη στιγμή ήθελα να έρθω στη Μπόρνμουθ, δείτε βίντεο
Ο Χρήστος Μανδάς έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μπόρνμουθ και στην επίσημη παρουσίαση του δεν έκρυψε τη χαρά του για τη μεταγραφή του στην Premier League
Λίγο πριν ανακοινώσουν και επίσημα την απόκτηση του από τη Λάτσιο, οι άνθρωποι της Μπόρνμουθ πόσταραν ένα βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς του συλλόγου όπου εμφανιζόταν μια τεράστια ελληνική σημαία να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής κερκίδας.
Τα «Κεράσια» από την πρώτη στιγμή είχαν δείξει πόσο πολύ τον ήθελαν στην ομάδα τους και φρόντισαν να του το υπενθυμίσουν με τον επικεφαλής ποδοσφαιρικών λειτουργιών της Μπόρνμουθ, Τιάγκο Πίντο, να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Χρήστο Μανδά: «Ο Χρήστος είναι ένας τερματοφύλακας με μεγάλη ποιότητα και χαρακτήρα, που θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα μας. Έχει ήδη δείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο με τη Λάτσιο και την Εθνική Ελλάδας, και είμαστε ενθουσιασμένοι για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο υπόλοιπο της σεζόν».
Από την πλευρά του, ο Μανδάς, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο ήταν εξίσου ενθουσιασμένος καθώς όπως ανέφερε: «Είναι τρομερό συναίσθημα να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου. Νιώθω τόσο περήφανος, είναι όνειρο για μένα να έρθω εδώ και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι η Μπόρνμουθ ενδιαφερόταν, ήξερα ότι ήθελα να έρθω. Η ατμόσφαιρα μεταξύ παικτών και οπαδών είναι μαγική, και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα, οπότε ήταν η σωστή κίνηση για μένα».
The first-ever Greek player to represent us 🇬🇷✍️ pic.twitter.com/mhfx4S82f0— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026
