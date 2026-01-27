Μανδάς: Από την πρώτη στιγμή ήθελα να έρθω στη Μπόρνμουθ, δείτε βίντεο

Ο Χρήστος Μανδάς έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μπόρνμουθ και στην επίσημη παρουσίαση του δεν έκρυψε τη χαρά του για τη μεταγραφή του στην Premier League