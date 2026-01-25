Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Εμμανουήλ Καραλής: Πρεμιέρα στο 2026 με άλμα στα 5.93μ για τον Καραλή στην Πολωνία
Εμμανουήλ Καραλής: Πρεμιέρα στο 2026 με άλμα στα 5.93μ για τον Καραλή στην Πολωνία
Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ δοκίμασε και στα 6.07μ στο Λοτζ αλλά δεν τα κατάφερε
Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο του Εμμανουήλ Καραλή στη χειμερινή σεζόν. Ο “ασημένιος” παγκόσμιος πρωταθλητής ανοιχτού και κλειστού στίβου του 2025 ξεπέρασε τα 5,93 μ. στο επί κοντώ στο μίτινγκ του Λοτζ πέτυχε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο και το καλύτερη ντεμπούτο που έχει καταγράψει ποτέ στην καριέρα του.
Μπορεί να χρειάστηκε και την τρίτη του προσπάθεια σε αυτό το ύψος, όμως ήταν ένα εντυπωσιακό και πολύ ψηλό άλμα. Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Στσεπάνσκι στη συνέχεια επέλεξε να δει τον πήχη στα 6,07 μ., όπου στη μία προσπάθεια που δοκίμασε δεν έβαλε το κοντάρι.
Το ντεμπούτο του αθλητή ήταν αντάξιο της αγωνιστικής του κατάστασης και των υψηλών στόχων που έχει για το 2026, τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο. Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,70 μ., ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.
Ο Καραλής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στις 31 του μήνα στην Καέν της Γαλλίας.
Ο 27χρονος, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στο μίτινγκ του Λοτζ, πέτυχε το όριο (5,90 μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν.
Ο Καραλής είναι ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στον κλειστό με 6,05 μ. και στον ανοιχτό με 6,08 μέτρα.
Μπορεί να χρειάστηκε και την τρίτη του προσπάθεια σε αυτό το ύψος, όμως ήταν ένα εντυπωσιακό και πολύ ψηλό άλμα. Ο αθλητής των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Στσεπάνσκι στη συνέχεια επέλεξε να δει τον πήχη στα 6,07 μ., όπου στη μία προσπάθεια που δοκίμασε δεν έβαλε το κοντάρι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ντεμπούτο του αθλητή ήταν αντάξιο της αγωνιστικής του κατάστασης και των υψηλών στόχων που έχει για το 2026, τόσο στον ανοιχτό όσο και στον κλειστό στίβο. Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,70 μ., ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.
Ο Καραλής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στις 31 του μήνα στην Καέν της Γαλλίας.
Ο 27χρονος, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στο μίτινγκ του Λοτζ, πέτυχε το όριο (5,90 μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν.
Ο Καραλής είναι ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στον κλειστό με 6,05 μ. και στον ανοιχτό με 6,08 μέτρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα