Αντίνο: «Όταν μίλησα με τον κύριο Αλαφούζο δεν είχα καμία αμφιβολία για την επιλογή μου», βίντεο

Το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκόυ και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο PAO TV και μεταξύ άλλων μίλησε για τον τρόπο προσέγγισης των πρασίνων και τα χαρακτηριστικά του ως ποδοσφαιριστής