Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Τέλος εποχής στην Μάντσεστερ: Ο Κασεμίρο αποχωρεί από τη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι
Τέλος εποχής στην Μάντσεστερ: Ο Κασεμίρο αποχωρεί από τη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι
Ο Βραζιλιάνος σταρ μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, κλείνοντας έναν κύκλο τριών ετών στο «Ολντ Τράφορντ» – Η κριτική του Ράτκλιφ και το συγκινητικό μήνυμα του παίκτη
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Κασεμίρο θα αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο με τη λήξη του συμβολαίου του το φετινό καλοκαίρι. Ο 33χρονος μέσος, ο οποίος μετακόμισε στην Αγγλία από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2022 έναντι 70 εκατομμυρίων λιρών, ολοκληρώνει τη θητεία του έχοντας καταγράψει (μέχρι στιγμής) 146 εμφανίσεις με τους «κόκκινους διαβόλους».
Από τον θρίαμβο στην αμφισβήτηση
Η πορεία του Κασεμίρο στο Μάντσεστερ ξεκίνησε ιδανικά. Ήταν ο παίκτης που άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση του Carabao Cup το 2023, σκοράροντας στον τελικό κόντρα στη Νιούκαστλ, ενώ αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη τριάδα της Premier League την πρώτη του σεζόν.
Ωστόσο, η περσινή χρονιά έφερε σύννεφα. Ο νέος συνιδιοκτήτης του συλλόγου, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, δεν δίστασε να ασκήσει δημόσια κριτική, αφήνοντας αιχμές για παίκτες που «δεν είναι αρκετά καλοί» και «υπερπληρώνονται», με το όνομα του Βραζιλιάνου να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων.
«Θα κουβαλάω τη Γιουνάιτεντ μέσα μου»
Παρά την απόφαση για το «διαζύγιο», ο Κασεμίρο εμφανίστηκε ενωτικός και προσηλωμένος στους στόχους της ομάδας μέχρι το τέλος:
«Θα κουβαλάω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μαζί μου για όλη μου τη ζωή. Δεν είναι ώρα για αποχαιρετισμούς ακόμα. Έχουμε πολλούς στόχους να κυνηγήσουμε στους επόμενους τέσσερις μήνες και η συγκέντρωσή μου παραμένει στο να δώσω τα πάντα για την επιτυχία του συλλόγου».
Από τον θρίαμβο στην αμφισβήτηση
Η πορεία του Κασεμίρο στο Μάντσεστερ ξεκίνησε ιδανικά. Ήταν ο παίκτης που άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση του Carabao Cup το 2023, σκοράροντας στον τελικό κόντρα στη Νιούκαστλ, ενώ αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη τριάδα της Premier League την πρώτη του σεζόν.
Ωστόσο, η περσινή χρονιά έφερε σύννεφα. Ο νέος συνιδιοκτήτης του συλλόγου, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, δεν δίστασε να ασκήσει δημόσια κριτική, αφήνοντας αιχμές για παίκτες που «δεν είναι αρκετά καλοί» και «υπερπληρώνονται», με το όνομα του Βραζιλιάνου να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων.
«Θα κουβαλάω τη Γιουνάιτεντ μέσα μου»
Παρά την απόφαση για το «διαζύγιο», ο Κασεμίρο εμφανίστηκε ενωτικός και προσηλωμένος στους στόχους της ομάδας μέχρι το τέλος:
«Θα κουβαλάω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μαζί μου για όλη μου τη ζωή. Δεν είναι ώρα για αποχαιρετισμούς ακόμα. Έχουμε πολλούς στόχους να κυνηγήσουμε στους επόμενους τέσσερις μήνες και η συγκέντρωσή μου παραμένει στο να δώσω τα πάντα για την επιτυχία του συλλόγου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα